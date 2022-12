Street Fighter 6 z datą premiery. Szczegóły pojawiły się w PlayStation Store

Pod koniec listopada do sieci trafił nowy gameplay z gry Street Fighter 6, dzięki któremu zainteresowani mieli okazję przyjrzeć się umiejętnościom czterech postaci. Tymczasem otrzymaliśmy kolejne interesujące informacje na temat wspomnianej produkcji. W PlayStation Store pojawiła się bowiem dokładna data premiery nadchodzącej odsłony popularnej serii bijatyk od Capcomu.

Premiera Street Fighter 6 odbędzie się w czerwcu 2023 – informuje PlayStation Store

Z informacji ujawnionych przez cyfrowy sklep Sony dowiadujemy się, że Street Fighter 6 ma zadebiutować na rynku 2 czerwca 2023 roku. Oznacza to, że produkcja Capcomu najprawdopodobniej powalczy o uwagę graczy z Diablo 4, które rzekomo również ma trafić do sprzedaży w zbliżonym terminie.



PlayStation Store ujawniło także, że Street Fighter 6 doczeka się dwóch wersji specjalnych – Deluxe i Ultimate – które będą gwarantować dostęp do dodatkowej zawartości. Powyższe informacje nie zostały jeszcze potwierdzone przez Capcom, ale prawdopodobnie oficjalnej zapowiedzi doczekamy się na gali The Game Awards 2022, która odbędzie się już za kilkanaście godzin.



Na koniec przypomnijmy, że Street Fighter 6 zmierza komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca odsłona serii powinna spodobać się weteranom cyklu, ponieważ w trakcie prac Capcom czerpał inspirację z m.in. takich tytułów jak Street Fighter 2 czy też Street Fighter: Third Strike.