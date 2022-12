Diablo 4 z datą premiery? Termin debiutu gry odnaleziony w sklepie Microsoftu

Diablo 4 otrzymało krótki teaser, który może zwiastować, że Blizzard podzieli się na gali The Game Awards 2022 kolejnymi szczegółami na temat gry. Niewykluczone jednak, że jeden z branżowych dataminerów zepsuł przygotowywaną przez deweloperów niespodziankę. Okazuje się bowiem, że w bazie danych sklepu Microsoftu można odnaleźć informację na temat daty premiery nadchodzącej odsłony serii Diablo.

Premiera Diablo 4 odbędzie się w czerwcu 2023 roku?

Użytkownik Twittera posługujący się pseudonimem „Aggiornamenti Lumi” – znany z przeszukiwania bazy danych Microsoftu w poszukiwaniu różnego rodzaju ciekawostek – odnalazł w Xbox Store szczegóły związane z datą premiery Diablo 4. Zgodnie z informacjami dostępnymi na serwerach amerykańskiej firmy wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku 5 lub 6 czerwca 2023 roku, w zależności od strefy czasowej.



Oczywiście Blizzard w żaden sposób nie odniósł się do powyższych rewelacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że wszystko wyjaśni się w trakcie The Game Awards 2022. Jez Corden – znany branżowy insider i dziennikarz – już jakiś czas temu informował bowiem, że to właśnie w trakcie wspomnianego wydarzenia poznamy dokładną datę premiery Diablo 4. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na tegoroczną edycję imprezy, której organizatorem jest Geoff Keighley.



Na koniec przypomnijmy, żeDiablo 4 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z materiałami wideo, w których twórcy prezentują drzewko umiejętności oraz system walki.

