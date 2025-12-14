Kultowe science fiction powróci w nowym filmie w 2026 roku. Zagnieciona produkcja, nad którą pracowano przez 35 lat

Paramount ogłosiło, że w przyszłych latach uniwersum Star Trek doczeka się nowej kinowej premiery. Jednocześnie zapowiedziano projekt, który zamiast patrzeć w przyszłość marki, wraca do jej fundamentów i jednego z najbardziej przełomowych bohaterów kultowej serii. Star Trek – dokument Beam Me Up, Sulu ma datę premiery Już 17 lutego 2026 roku na platformach cyfrowych zadebiutuje dokument Beam Me Up, Sulu. Film opowie historię postaci Hikaru Sulu, w którą od lat sześćdziesiątych wcielał się George Takei. Punktem wyjścia dla twórców jest studencki film z 1985 roku, uznawany przez lata za zaginiony, nad którym jego autorzy pracowali aż 35 lat. Co więcej, sam Takei ostatecznie pojawił się w tym fanowskim projekcie.

Reżyserzy dokumentu, Timour Gregory i Sasha Schneider, podkreślają, że ich celem było zrozumienie fenomenu długowieczności Gwiezdnej Floty i emocjonalnego przywiązania fanów do tej marki. W ich ocenie kluczem okazała się idea nieskończonej różnorodności w nieskończonych kombinacjach, obecna w DNA serii od samego początku. Interesowało nas to, co sprawia, że ludzie tak bardzo przejmują się Star Trekiem. Co kazało studentom poświęcić 35 lat na stworzenie fanowskiego filmu, co skłoniło George’a do udziału w nim i dlaczego fani pozostają tak zaangażowani. Doszliśmy do wniosku, że wszystko sprowadza się do idei nieskończonej różnorodności w nieskończonych kombinacjach, która od początku była wpisana w serial i dziś wybrzmiewa silniej niż kiedykolwiek. Sam Takei zaznacza, że dokument ma znacznie szerszy wymiar niż sentymentalny powrót do jednego projektu sprzed dekad. Aktor zwraca uwagę na aktualność przesłania, jakie od lat niesie ze sobą Star Trek, szczególnie w kontekście współczesnych napięć społecznych. Ten dokument opowiada o czymś znacznie większym niż studencki film, w którym wystąpiłem. To historia o znaczeniu różnorodności i inkluzywności, czym Star Trek był pionierem w telewizji i w czym przez niemal 60 lat pozostaje wzorem. W obecnym klimacie politycznym potrzebujemy, aby takie wartości były jeszcze wyraźniej obecne w popkulturze.

Wizja twórcy marki, Gene Roddenberry, od samego początku zakładała świadomie zróżnicowaną obsadę. Obecność japońsko-amerykańskiego oficera i czarnoskórej kobiety na mostku Enterprise była w latach sześćdziesiątych czymś bezprecedensowym. Każda kolejna odsłona telewizyjna kontynuowała tę ideę, rozwijając ją wraz ze zmieniającym się światem. W dokumencie pojawią się również inni twórcy i aktorzy związani z marką, w tym Eugene Roddenberry, Alexander Siddig, Christina Chong, Garrett Wang oraz Ian Alexander. Gregory i Schneider odpowiadają nie tylko za reżyserię, ale także za produkcję filmu wspólnie z Matthew Drake’em i Ashu Raiem. Beam Me Up, Sulu miało już swoją premierę podczas festiwalu Raindance Film Festival w Londynie w 2025 roku. Teraz dokument trafi do szerszej publiczności, oferując osobistą i zarazem uniwersalną opowieść o momencie, który na zawsze odmienił życie George’a Takeia.

