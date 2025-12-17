Oczekiwany film sciene fiction wycofany z kin na mniej niż miesiąc przed premierą. Produkcja zostanie wystawiona na sprzedaż

Film miał zadebiutować już na początku przyszłego roku.
Doszło do dużej zmiany w kalendarzu premier Universal Pictures. Wytwórnia wycofała z kin Soulm8te, czyli zapowiedziany już kilka lat temu spin-off M3GAN. Kolejna odsłona horroru science fiction może nigdy nie trafić do kin, gdyż produkcja nie tylko została usunięta z kalendarza premier, ale Universal szuka również nowego domu dla filmu, wystawiając do niego prawa dystrybucyjne na sprzedaż.
Soulm8te wycofany z kin na niecały miesiąc przed premierą. Spin-off M3GAN szuka nowego dystrybutora
Pierwotnie Soulm8te miało trafić do kin już 9 stycznia przyszłego roku, ale jak dotąd film nie doczekał się żadnej promocji, czy to w formie zwiastuna, czy nawet plakatu lub zdjęć. Ostatecznie Universal Pictures zdecydowało się zrezygnować z tej produkcji i wystawić ją na sprzedaż, aby inny dystrybutor mógł go kupić. Obecnie nie wiadomo, kto byłby zainteresowany przejęciem tego projektu.
Decyzja ta ma związek z chłodnym przyjęciem M3GAN 2.0, które mimo większego budżetu wyraźnie ustąpiło popularnością pierwszej odsłonie. Chociaż pierwsza część zarobiła aż 180 milionów dolarów na świecie i przyniosła prawie 80 mln dolarów zysku, tak druga odsłona zarobiła w kinach globalnie zaledwie 39 mln dolarów i to przy ponad dwukrotnie wyższym budżecie, wynoszącym 25 mln dolarów w porównaniu do 12 mln dolarów budżetu pierwszego M3GAN.
Universal Picturs nie rezygnuje jednak z daty premiery i 9 stycznia 2026 roku do kin wejdzie horror Szympans.
Fabuła Soulm8te miała opowiedzieć o mężczyźnie, który po śmierci żony decyduje się na zakup androida wyposażonego w sztuczną inteligencję. Próba stworzenia idealnej i w pełni świadomej partnerki szybko wymyka się spod kontroli, a zaprojektowany jako wsparcie emocjonalne robot zamienia się w śmiertelnie niebezpieczną obsesję. Film czerpie inspiracje z erotycznych thrillerów lat 90., łącząc intymny dramat z elementami grozy i science fiction.
Za kamerą stanęła Kate Dolan, a w obsadzie znaleźli się: Claudia Doumit oraz Lily Sullivan. Produkcją zajęły się studia Blumhouse Productions oraz Atomic Monster, kierowane przez James Wan i Jason Blum.
