Oczekiwany film sciene fiction wycofany z kin na mniej niż miesiąc przed premierą. Produkcja zostanie wystawiona na sprzedaż

Doszło do dużej zmiany w kalendarzu premier Universal Pictures. Wytwórnia wycofała z kin Soulm8te, czyli zapowiedziany już kilka lat temu spin-off M3GAN. Kolejna odsłona horroru science fiction może nigdy nie trafić do kin, gdyż produkcja nie tylko została usunięta z kalendarza premier, ale Universal szuka również nowego domu dla filmu, wystawiając do niego prawa dystrybucyjne na sprzedaż.

Soulm8te wycofany z kin na niecały miesiąc przed premierą. Spin-off M3GAN szuka nowego dystrybutora

Pierwotnie Soulm8te miało trafić do kin już 9 stycznia przyszłego roku, ale jak dotąd film nie doczekał się żadnej promocji, czy to w formie zwiastuna, czy nawet plakatu lub zdjęć. Ostatecznie Universal Pictures zdecydowało się zrezygnować z tej produkcji i wystawić ją na sprzedaż, aby inny dystrybutor mógł go kupić. Obecnie nie wiadomo, kto byłby zainteresowany przejęciem tego projektu.