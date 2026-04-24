Stop Killing Games dopięło swego. Ubisoft ratuje The Crew 2 i Motorfest

Ubisoft ogłosił bowiem zmiany w trybie hybrydowym dla The Crew 2 , który pierwotnie pojawił się w październiku 2025 roku. Dzięki temu trybowi zabawa jest możliwa zarówno wtedy, gdy jesteśmy podłączeni do sieci, jak i wtedy, gdy jesteśmy offline. Rzeczona aktualizacja powiększa funkcjonalność hybrydowego modelu. Od teraz, nawet gdy nie jesteśmy “w zasięgu”, będziemy mieli dostęp do naszych statystyk czy edycji malowań aut . Dodatkowo, jeżeli zamarzy nam się powrót do bycia online, nie będziemy musieli resetować całej gry. Zamiast tego wystarczy nacisnąć na świeżo dodany przycisk “Powrót do logowania”.

Te ruchy francuskiego giganta spotkały się z entuzjazmem ruchu Stop Killing Games. Co więcej, ruch ten ustami swojego założyciela, Rossa Scotta, przypisał sobie część zasług . Według niego, ruch Ubisoftu wynikał z wywieranej od dawna presji. Co ciekawe, wdrożone zmiany dotknęły nie tylko drugą odsłonę wyścigowego cyklu, ale również tę najnowszą – wydane w 2023 roku The Crew Motorfest . Ta produkcja także otrzyma tryb offline.

Sam Scott stwierdził, że stało się to w momencie, gdy sama inicjatywa zaczęła wytracać impet:

To znowu tylko pogłoski, ale według informatora z wnętrza firmy, Ubisoft ogłosił tryby offline dla The Crew 2 i Motorfest, ponieważ obawiali się, że Europejska Inicjatywa Obywatelska przejdzie, co mogłoby odebrać im impet. Paradoksalnie, myślę, że nie musieli się fatygować: już traciliśmy tempo, kiedy to ogłosili, ponieważ... sami wiecie dlaczego. Ale istotą tego wszystkiego jest zaprzestanie uśmiercania gier i gwarantuję wam, że przed powstaniem tego ruchu Ubisoft nie miał żadnych planów dotyczących zakończenia cyklu życia tych gier. Były absolutnie przeznaczone na śmierć.

W ten sposób historia poniekąd zatoczyła koło. Wszak Scott powołał do życia ruch Stop Killing Games w momencie, gdy Ubisoft zdecydował się zamknąć serwery pierwszej odsłony The Crew. Od tego czasu SKG m.in. trafiło do Parlamentu Europejskiego, a także powołało do życia dwie organizacje pozarządowe. Dodatkowo inicjatywa w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej trafi do Komisji Europejskiej.