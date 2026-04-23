Cena AC: Black Flag Resynced wyciekła przed pokazem. Odpalono też sprzedaż kolekcjonerki

Tym razem po sieci krążyć zaczęła cena gry. A jeden ze sklepów rozpoczął już sprzedaż edycji kolekcjonerskiej.

Wyciekła cena i kolekcjonerka Black Flag Resynced

Pokaz Assassin’s Creed Black Flag Resynced już dziś o godzinie 18:00. Wtedy też mamy oficjalnie poznać datę premiery gry, która według plotek odbędzie się 9 lipca 2026. Prawdopodobnie wtedy też ujawniona zostanie cena remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag, aczkolwiek i ona zdołała już wypłynąć do sieci. Jak podaje znany insider, billbil-kun, podstawowe wydanie najnowszej produkcji Ubisoftu pod kątem tego, ile będziemy musieli zapłacić, nie będzie odbiegać od obecnych branżowych standardów. Tak więc premierowa edycja Black Flag Resynced wyceniona została podobno na 59,99 dolarów lub 59,99 euro lub 49,99 funtów szterlingów.