Cena AC: Black Flag Resynced wyciekła przed pokazem. Odpalono też sprzedaż kolekcjonerki

Czwartek to dzień prezentacji Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Mimo to ponownie rzeczy zaczęły wyciekać.
Tym razem po sieci krążyć zaczęła cena gry. A jeden ze sklepów rozpoczął już sprzedaż edycji kolekcjonerskiej.
Wyciekła cena i kolekcjonerka Black Flag Resynced
Pokaz Assassin’s Creed Black Flag Resynced już dziś o godzinie 18:00. Wtedy też mamy oficjalnie poznać datę premiery gry, która według plotek odbędzie się 9 lipca 2026. Prawdopodobnie wtedy też ujawniona zostanie cena remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag, aczkolwiek i ona zdołała już wypłynąć do sieci. Jak podaje znany insider, billbil-kun, podstawowe wydanie najnowszej produkcji Ubisoftu pod kątem tego, ile będziemy musieli zapłacić, nie będzie odbiegać od obecnych branżowych standardów. Tak więc premierowa edycja Black Flag Resynced wyceniona została podobno na 59,99 dolarów lub 59,99 euro lub 49,99 funtów szterlingów.
Ale to nie wszystko, bo to samo źródło wspomniało też o kolekcjonerce. Za tę zapłacimy rzekomo Black Flag 199,99 dolarów / 199,99 euro / 174,99 funtów szterlingów. Co ciekawe, te ostatnie informacje niespodziewanie potwierdził… Amazon. Francuski sklep prawdopodobnie przez błąd uruchomił już przedsprzedaż edycji kolekcjonerskiej, aczkolwiek obecnie jest ona już wyłączona. Ale mleko się wylało, a my poznaliśmy zawartość tego wydania. W nim znajdziemy samą grę (co nie jest w tych czasach takie oczywiste), a także steelbook, przypinkę notatnik, mapę, dodatkową cyfrową zawartość oraz punkt główny – figurkę Edwarda Edwarda Kenwaya, siedzącego na skrzyni na tle steru oraz pirackiej flagi.
Samo Assassin’s Creed Black Flag Resynced to odświeżona wersja Assassin’s Creed 4: Black Flag z 2013, stworzona na najnowszej wersji silnika Anvil. Według nieoficjalnych doniesień tytuł odejdzie od znanych z ostatnich odsłon cyklu elementów RPG, pozostając pod tym względem wierny oryginałowi. Ubisoft podobno nie przewiduje też nowych dodatków czy segmentu multiplayerowego.
