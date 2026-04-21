AC: Black Flag Resynced tylko z kampanią? Wyciek mówi o braku DLC i multi

Maciej Petryszyn
2026/04/21 18:15
Do oficjalnej prezentacji Assassin’s Creed Black Flag Resynced zostały jeszcze 2 dni. Ale gra już teraz wycieka aż miło.

Po sieci krążą już fragmenty trailera, a także grafiki. Niemniej to nie wszystko, co się pojawiło.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Remake Black Flag bez DLC i multi?

Tym razem źródłem doniesień jest serwis Insider Gaming. Według jego źródeł Assassin’s Creed Black Flag Resynced ma być czystym przeniesieniem doświadczeń z oryginalnego Assassin’s Creed 4: Black Flag, skoncentrowanym głównie na fabule. To ma oznaczać, iż gra nie otrzyma ani segmentu multiplayerowego, ani też żadnych nowych dodatków. Podobno decyzja ta ma pozostać niezmieniona nawet w sytuacji, gdyby remake Black Flag z 2013 roku okazał się sukcesem. Niemniej ewentualne powodzenie tego projektu może mieć inne konsekwencje.

Mówi się bowiem, że w przypadku korzystnych wyników sprzedaży Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ubisoft może pokusić się o odświeżenie kolejnych odsłon serii. Obecnie w produkcji znajdować ma się co najmniej jeszcze jeden remake, aczkolwiek nie wiadomo, której konkretnie części miałby on dotyczyć. Co zaś się tyczy samego Black Flag Resynced – trudno zakładać, że gra sprzeda się słabo. Ogromny hype, jaki panuje od momentu pierwszych plotek, w połączeniu z informacjami i odrzuceniu RPG-owego rodowodu ostatnich gier Assassin’s Creed może być faktycznym przepisem na sukces.

Inna ciekawa informacja – nawet po premierze Assassin’s Creed Black Flag Resynced w sprzedaży ma pozostać Assassin’s Creed 4: Black Flag. Dla branży nie jest to zdecydowanie ruch typowy, bo w przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że wydawcy wraz z publikacją remake’ów jednocześnie usuwali ze sklepów pierwowzór. Niemniej nie w tym wypadku.

Przypomnijmy, że oficjalna prezentacja Assassin’s Creed Black Flag Resynced odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 18:00 polskiego czas. Sama gra ma zaś rzekomo ukazać się 9 lipca 2026 roku. Aczkolwiek w tym wypadku nie jest to jeszcze termin potwierdzony przez Ubisoft.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-resynced-dlc/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
garfieldgarfield
Gramowicz
Dzisiaj 19:41

Strasznie lubię jak nam cieknie ;)




