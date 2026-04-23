Luke Skywalker wróci do Star Wars? Nowe doniesienia dają taką nadzieję

Legenda może jeszcze raz pojawić się na ekranie — choć nie wszystko jest takie oczywiste.

Po latach nieobecności Luke Skywalker może ponownie pojawić się w świecie Star Wars. Według najnowszych przecieków kultowy bohater ma powrócić w kolejnej odsłonie animowanej serii Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi, która trafi na Disney+. Luke Skywalker wróci? Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia projektu, ale źródła wskazują, że nowy sezon antologii mógłby skupić się właśnie na postaci Luke’a — co byłoby dużą zmianą względem tej serii. Doniesienia o możliwym powrocie Luke’a Skywalkera pochodzą od internetowego leakera działającego pod pseudonimem FivesWalker, który opublikował tę informację w serwisie X.

Postać Luke’a w ostatnich latach budziła spore kontrowersje. Jego rola w filmach nowej trylogii była szeroko komentowana, często krytycznie. Dopiero seriale The Mandalorian oraz Księga Boby Fetta częściowo „zrehabilitowały” bohatera, pokazując go u szczytu mocy jako Jedi. Od tego czasu Luke zniknął z ekranu, co tylko wzmogło oczekiwania fanów. Największą niewiadomą pozostaje udział Mark Hamilla. Aktor w ubiegłym roku sugerował, że jego czas jako Luke dobiegł końca. Mówił wówczas:

Miałem swój czas i jestem za to wdzięczny, ale uważam, że powinni skupić się na nowych postaciach. Przypomnijmy, że serial Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi to animowana antologia przedstawiająca krótkie historie z życia różnych postaci Jedi, ukazujące ich wybory, początki oraz momenty, które ukształtowały ich losy w galaktyce. Produkcja skupia się m.in. na bohaterach takich jak Ahsoka Tano czy hrabia Dooku, pokazując wydarzenia, których nie widzieliśmy w głównych filmach. Do tej pory ukazał się jeden sezon serialu, który zadebiutował w 2022 roku. Przeczytajcie także o tym, że Luke Skywalker pojawi się w nowym komiksie i ponownie zmierzy się ze swym słynnym przeciwnikiem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










