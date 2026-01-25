Komisja Europejska musi zająć się Stop Killing Games

Inicjatywa Stop Killing Games trwa. Co więcej dotarła ona już na europejskie salony i teraz dalsze działania leżą po stronie polityków.

Liczenie trwało od lipca, ale wreszcie poznaliśmy jego wyniki. W sumie na całym Starym Kontynencie podpisano się blisko 1,3 miliona razy. To oznacza, że projekt wypełnił wymagania stawiane w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Tym samym teraz Stop Killing Games musi przyjrzeć się Komisja Europejska . Potem zaś rzeczony organ musi się do tej inicjatywy ustosunkować, chociaż oczywiście nie ma pewności, czy przyczyni się ona do wprowadzenia zmian w prawie.

Przez kilka ostatnich miesięcy liczono podpisy, które składali gracze z całej Europy. Wszystko po to, by ratować gry przed definitywnym zniknięciem w odmętach historii .

Faktycznie w Polsce gracze licznie rzucili się do podpisywania stosownej petycji. Więcej sygnatur zgromadzono jedynie we Francji – 145 289 – oraz w Niemczech – 233 180 . Niemniej warto pamiętać, że oba te państwa są znacznie większe od naszej ojczyzny, tym bardziej zatem dokonanie członków polskich społeczność jest godne uwagi.

W końcu zliczone i sprawdzone zostały wszystkie podpisy pod europejską inicjatywą obywatelską #StopKillingGames! W sumie zaliczono 1 294 188 zgłoszeń, przekraczając próg 1 miliona. Przekroczenie tego progu i progów dla 7 krajów UE oznacza, że Komisja Europejska musi zająć się sprawą. Polska może pochwalić się trzecim wynikiem w Europie – 143 826.

Co ważne, w ramach inicjatywy jej twórcy nie ograniczają się jedynie do petycji. Walczyć z uśmiercaniem gier, jak miało np. miejsce niedawno w przypadku Anthem, próbują oni także poprzez lobbing. Stąd rozmowy z członkami Parlamentu Europejskiego czy też polskiej Komisji Cyfryzacji. Niemniej przed Stop Killing Games jeszcze daleka droga.

Tak ostatnie wydarzenia podsumował Moritz Katzner, który działa na rzecz Stop Killing Games w Parlamencie Europejskim:

Większość z was to rozumie, ale nadal trzeba to powiedzieć: wraz z całym naszym zespołem prosimy o cierpliwość. Robimy to, bo w to wierzymy i wierzymy, że to, co robimy, jest słuszne. Nikt z nas na tym nie zarabia. Wszyscy mamy prace, rodziny i obowiązki, a dla niektórych ostatnie tygodnie był trudne. Miejcie to na uwadze. Nie mówicie do jakiejś abstrakcyjnej instytucji, jak Unia Europejska, tylko to prawdziwych ludzi. Tak, nawet moderatorzy są prawdziwi! W rzeczywistości rozmawiacie z kimś, kto za 30 minut będzie po prostu grał w Kingdom Come: Deliverance 2, by wypocząć po stresującym tygodniu.

Ruch Stop Killing Games narodził się w 2024 roku z inicjatywy Rossa Scotta po tym, jak Ubisoft zamknął serwery The Crew, odbierając graczom możliwość wszelkiej zabawy, nawet w pojedynkę. Osoby związane z inicjatywą postulują, że gry komputerowe są takim samym dziedzictwem kultury, jak książki czy filmy, a ich kasowanie i usuwanie przez wydawców jest taką samą stratą, jak w przypadku pozostałych wspomnianych form kulturowej ekspresji.