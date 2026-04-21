Ubisoft nie ma litości dla kolejnej gry. Po 3 latach projekt anulowano

Kolejny projekt Ubisoft trafił do kosza. Firma zdecydowała się anulować rozwijane od kilku lat Alterra, czyli grę społecznościową inspirowaną Animal Crossing. Informacja została przekazana zespołowi, a niedługo później wieść trafiła do sieci.
Ubisoft skasował grę Alterra po trzech latach prac
Według doniesień pracownicy odpowiedzialni za produkcję zostali odesłani do domów jeszcze tego samego dnia po otrzymaniu informacji. Na moment ogłoszenia decyzji nie pojawiły się informacje o zwolnieniach. Osoby zaangażowane w projekt mają zostać przesunięte do innych zespołów w strukturach firmy, choć wciąż nie wiadomo, jak wpłynie to na studia wspierające rozwój gry.
Alterra była projektem łączącym gatunki sim-game i sandbox. Produkcja czerpała inspiracje z takich tytułów jak Animal Crossing, ale jednocześnie oferowała rozwiązania znane z Minecraft. Gracze mieli budować własne struktury, korzystając z pozyskiwanych surowców, a całość utrzymano w charakterystycznej, voxelowej stylistyce.
GramTV przedstawia:
Świat gry składał się z różnych biomów, zamieszkanych przez unikalne stworzenia i wypełnionych materiałami do zdobycia. W Alterrze pojawiały się także postacie niezależne nazywane Matterlings, których wygląd przywodził na myśl figurki Funko Pop.
Za projekt odpowiadało studio Ubisoft Montreal, a nad jego rozwojem czuwali Patrick Redding oraz Fabien Lhéraud. Prace nad grą trwały blisko trzy lata.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!