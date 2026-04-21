Ubisoft nie ma litości dla kolejnej gry. Po 3 latach projekt anulowano

Kolejny projekt Ubisoft trafił do kosza. Firma zdecydowała się anulować rozwijane od kilku lat Alterra, czyli grę społecznościową inspirowaną Animal Crossing. Informacja została przekazana zespołowi, a niedługo później wieść trafiła do sieci.

Ubisoft skasował grę Alterra po trzech latach prac

Według doniesień pracownicy odpowiedzialni za produkcję zostali odesłani do domów jeszcze tego samego dnia po otrzymaniu informacji. Na moment ogłoszenia decyzji nie pojawiły się informacje o zwolnieniach. Osoby zaangażowane w projekt mają zostać przesunięte do innych zespołów w strukturach firmy, choć wciąż nie wiadomo, jak wpłynie to na studia wspierające rozwój gry.