Ubisoft w końcu podał termin. AC: Black Flag Resynced pokaże się już za chwilę

Assassin's Creed: Black Flag Resynced nadchodzi! Na razie może nie sama gra, ale jej prezentacja już tak.

Rzeczona prezentacja otrzymała oficjalny termin. I odbędzie się ona już za chwilę. Pokaz Black Flag Resynced już w najbliższy czwartek Zgodnie z pojawiającymi się od jakiegoś czasu plotkami Assassin's Creed: Black Flag Resynced ukaże się naszym oczom 23 kwietnia o godzinie 18:00 polskiego czasu. Co ciekawe, sam Ubisoft ma świadomość w kwestii tego, z jakim wyprzedzeniem istnienie tytułu wyciekło za sprawą różnego rodzaju insiderów i jak bardzo jego potwierdzenie nikogo nie zaskoczyło. Dowodem na tę świadomość jest fakt, iż w teaserze wspomnianej prezentacji twórcy sami określają grę “najgorzej utrzymywanym w tajemnicy sekretem w gamingu”. Cóż, trudno się z takim postawieniem sprawy nie zgodzić. Wczytywanie ramki mediów.

Black Flag Resynced to remake wydanego jeszcze w 2013 roku Assassin's Creed 4: Black Flag. Według nieoficjalnych doniesień produkcja działać będzie na najnowszej wersji silnika Anvil – tej samej, na której hulało ubiegłoroczne Assassin's Creed Shadows. Jednocześnie insiderzy donoszą, że nowa gra nie zmieni oryginału nie do poznania i nie wprowadzi do rozgrywki elementów RPG znanych z ostatnich odsłon serii. Zamiast tego przygody Edwarda Kenwaya doczekają się nie tylko graficznego liftingu, ale jednocześnie pojawić się ma też nowa zawartość, aczkolwiek na jej temat wiadomo na razie nie wiele, nawet w sferze plotek.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto wspomnieć, że data prezentacji, 23 kwietnia, podobno nie jest tutaj przypadkowa. Tego dnia bowiem ma przestać obowiązywać embargo nałożone na wybranych dziennikarzy, którzy widzieli już Assassin's Creed: Black Flag Resynced w akcji. A skoro o akcji mowa – remake Assassin's Creed 4 ma według nieoficjalnych doniesień trafić w nasze ręce już 9 lipca 2026 roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

