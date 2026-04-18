Concord symbolem problemu. Stop Killing Games w Parlamencie Europejskim

Maciej Petryszyn
2026/04/18 21:30
Stop Killing Games trafiło do Parlamentu Europejskiego. Podczas jednego z posiedzeń unijnej instytucji poruszono temat walki z zabijaniem gier.

Gościem rzeczonego posiedzenia był sam Ross Scott. A więc założyciel całego ruchu Stop Killing Games.

Parlament Europejski wysłuchał Stop Killing Games

Przedstawiciele ruchu chcą m.in. prawnego uregulowania kwestii związanych z archiwizacją gier i zapobieganiem ich całkowitemu zniknięciu. Posłużono się tutaj analogią do nabycia książki – nawet jeżeli wydawca nie będzie jej już publikował, nie może wejść do naszego domu i zniszczyć sprzedanego wcześniej egzemplarza. Odmiennie sprawy mają się w przypadku gier. Gdy wydawca uzna, że wyciąga wtyczkę, to użytkownik, nawet gdy zapłacił pełną cenę, nierzadko bezpowrotnie traci dostęp do nabytej przez siebie gry. Jednym z przykładów takiego stanu rzeczy był Concord, którego Sony zamknęło zaledwie 2 tygodnie po premierze.

Podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim Scott stwierdził:

Wspomniano wcześniej o grze Concord – to doskonały przykład, ponieważ publicznie ogłoszono, że na jej produkcję wydano co najmniej 370 mln euro, a mimo to nie zawierała ona planu zakończenia cyklu życia, o który zabiegamy.

Większość kosztów produkcji gier generują zazwyczaj inne obszary, takie jak zasoby artystyczne czy marketing. To [plan zakończenia wsparcia – przyp. red.] tylko jeden z setek elementów, które i tak składają się na tworzenie gry.

Czasami branżowe koszty lub szacunki... tego, ile mogłoby to kosztować... są błędne, ponieważ zakładają, że gra musiałaby posiadać każdą pojedynczą funkcję, jaką miała w trakcie wsparcia. Wiele z nich może zostać wycofanych i nie ma nawet sensu w grze, która nie jest już wspierana, jak administracja, systemy anty-cheat czy zarządzanie kontami... tego typu rzeczy. Może istnieć setki mikro-usług powiązanych z grą, które można wyłączyć, a klient wciąż będzie posiadał trzon gry. Należy to brać pod uwagę przy wyliczaniu potencjalnych kosztów.

Co istotne, przedstawiciele Stop Killing Games przyznali, iż to nie samo kończenie wsparcia danych gier jest problemem. Ten zaczyna się w momencie, gdy po rzeczonym zakończeniu gracze nie może już uruchomić gry, chociaż wcześniej ją kupił. De facto produkcja jest więc niszczona, stając się jedynie bezużytecznym i niemożliwym do wykorzystania kodem. Gdyby zaś twórcy, nawet po wycofywaniu się ze wsparcia, pozostawiali graczom możliwość dalszej zabawy np. offline, o co np. postulowano w przypadku wspomnianego Concorda, problemu by nie było. Jednocześnie odrzucono sugestie deweloperów o czasochłonności i kosztowności takich operacji.

Z naszego punktu widzenia, mogą zakończyć wsparcie [nawet dzień po premierze – przyp. red.], ale dopóki gra nie jest niszczona, uznalibyśmy to za akceptowalne – podsumował Scott.

Źródło:https://www.thegamer.com/concord-mentioned-european-parliament-stop-killing-games/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

