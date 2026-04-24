Studio stojące za Skull & Bones będzie przewodzić rozwojem Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Mikołaj Berlik
2026/04/24 19:00
Ma to więcej sensu, niż mogłoby się wydawać.

Ubisoft oficjalnie zaprezentował Assassin's Creed: Black Flag Resynced – pełnoprawny remake kultowej odsłony z 2013 roku, tworzony całkowicie od podstaw. Co najciekawsze, głównym studiem odpowiedzialnym za ten projekt jest Ubisoft Singapore odpowiedzialne za kontrowersyjne Skull and Bones.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced – powrót do korzeni po 10 latach

Wybór studia wzbudza spore emocje ze względu na jego burzliwą historię. Ubisoft Singapore to zespół, który przez ostatnią dekadę zmagał się z produkcją Skull and Bones. Projekt ten pierwotnie narodził się właśnie jako dodatek do oryginalnego Black Flag, by po serii opóźnień przeobrazić się w samodzielną grę-usługę.’

Teraz, po “umiarkowanym” Skull and Bones, studio wraca do marki, od której wszystko się zaczęło. Warto jednak pamiętać, że singapurski oddział brał udział w tworzeniu niemal każdej dużej odsłony Assassin's Creed, więc ma ogromne doświadczenie w tej serii.

Wzbudzaj strach wśród wrogów, abordując i zatapiając statki przeciwnika jako Edward Kenway, kapitan „Jackdaw”. Niezależnie od tego, czy wtapiasz się w tłum, czy dowodzisz brawurowymi atakami, przechodź płynnie od cichych likwidacji do zaciętych walk, z łatwością posługując się mieczami, pistoletami i Ukrytym Ostrzem. W otoczeniu legendarnych postaci z historii piratów przeciwstaw się imperiom w ramach odwiecznego konfliktu między Asasynami a Templariuszami.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced to remake typu "ground up", co oznacza, że przygody Edwarda Kenwaya zostaną przeniesione na nowoczesne standardy graficzne i technologiczne, nie będąc jedynie prostym odświeżeniem. Projekt jest częścią nowej strategii Ubisoftu, mającej na celu powrót do „złotej ery” wydawniczej firmy po trudniejszym okresie i licznych zwolnieniach.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced zadebiutuje 9 lipca na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/assassin-s-creed/cashing-in-10-years-of-irony-ubisoft-taps-skull-and-bones-studio-to-lead-assassins-creed-black-flag-resynced-development/

