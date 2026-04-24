Studio stojące za Skull & Bones będzie przewodzić rozwojem Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ma to więcej sensu, niż mogłoby się wydawać.

Ubisoft oficjalnie zaprezentował Assassin's Creed: Black Flag Resynced – pełnoprawny remake kultowej odsłony z 2013 roku, tworzony całkowicie od podstaw. Co najciekawsze, głównym studiem odpowiedzialnym za ten projekt jest Ubisoft Singapore odpowiedzialne za kontrowersyjne Skull and Bones.

Wybór studia wzbudza spore emocje ze względu na jego burzliwą historię. Ubisoft Singapore to zespół, który przez ostatnią dekadę zmagał się z produkcją Skull and Bones. Projekt ten pierwotnie narodził się właśnie jako dodatek do oryginalnego Black Flag, by po serii opóźnień przeobrazić się w samodzielną grę-usługę.’