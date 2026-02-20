Stop Killing Games powołuje do życia dwie organizacje pozarządowe w UE i USA

O powodach stworzenia NGO-sów opowiedział twórca ruchu, Ross Scott:

Po pierwsze pozwoli nam to na prowadzenie długoterminowego kontr-lobbingu w tej sprawie. Mamy nadzieję, że Inicjatywa Obywatelska przejdzie lub też zostanie dodana do Digital Fairness Act, jeżeli jednak tak się nie stanie, nadal jest możliwość, że zostaniemy dodani do rewizji Digital Content Directive. Próbujemy znaleźć każdą możliwą ścieżkę wejścia.

To też sygnał, że nie zamierzamy odpuścić tego tematu. To znaczy, ja bym mógł, bo siedzę w tym od ponad dekady, ale sam ruch już nie. Jeżeli lobbysta będzie raz za razem pojawiał się w Komisji Europejskiej, może to na coś wpłynąć. Pozwoli to również na więcej działań kontrolnych. Jeżeli pamiętacie, pomogłem powołać wielojęzyczną stronę z łatwymi do wykonania instrukcjami w kwestii zgłaszania The Crew to agencji zajmujących się ochroną konsumenta. Cóż, być może NGO mogłoby przygotować coś takiego dla każdego przypadku znaczącego zamknięcia, w następstwie którego gra byłaby zniszczona dla przyszłych pokoleń.