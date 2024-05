Stellar Blade od dziś z nowym trybem. Aktualizacja wprowadzi też kilka strojów

Kilka dni temu informowaliśmy, że Stellar Blade może trafić na PC, a w planach znajduje się też kontynuacja . Shift Up nie zapomina jednak o swojej produkcji, czego potwierdzeniem jest nowa aktualizacja. Wspomniany patch, który jeszcze dziś ma trafić w ręce graczy, wprowadzi do gry zupełnie nowy tryb rozgrywki.

Dzięki najnowszej aktualizacji wyłączenie trybu ataku dystansowego w trakcie celowania do przeciwnika pozwoli automatycznie namierzyć przeciwnika po ponownym włączeniu wspomnianej funkcji. Dodatkowo gracze Stellar Blade będą mogli na stałe włączyć kompas. Deweloperzy zadbali również o kilka innych usprawnień. Więcej informacji na temat rzeczonego patcha znajdziecie na oficjalnym blogu PlayStation.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stellar Blade – NieR: Automata w sosie z soulslike.

