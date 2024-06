Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition nadchodzi? Lista trofeów już w sieci

Wygląda na to, że Ubisoft szykuje się do premiery nowej wersji kultowej produkcji z 2003 roku.

Już pod koniec listopada oficjalnie zapowiedziano Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. W połowie lutego remaster kultowej produkcji Ubisoftu z 2003 roku otrzymał klasyfikację wiekową, co sugerowało, że premiera zbliża się wielkimi krokami. Niestety wydawca wciąż nie ujawniła, kiedy gracze będą mieli okazję zapoznać się ze wspomnianym tytułem. Wygląda jednak na to, że francuska firma w końcu przygotowuje się do wydania Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Wkrótce premiera Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition? W sieci pojawiła się lista trofeów na PS5

W serwisie Exophase udostępniono bowiem spis trofeów, które Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition będzie zawierać w wersji na PlayStation 5. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianej produkcji. W sieci pojawiły się bowiem również szczegóły aktualizacji 1.01 na PlayStation 4. Oznacza to, że gra znajduje się już na serwerach PlayStation Network i czeka na premierę.