Helldivers 2 z kampanią fabularną? Szef studia Arrowhead stawia sprawę jasno

Pod koniec maja Helldivers 2 odnotowało imponującą liczbę graczy. Nieco wcześniej w Arrowhead Game Studios doszło do zmian i nowym dyrektorem generalnym zespołu został Shams Jorjani. To właśnie nowy szef studia zareagował na prośbę jednego z graczy, która dotyczyła stworzenia pełnoprawnej kampanii fabularnej do Helldivers 2.

Helldivers 2 doczeka się kampanii fabularnej?

Jorjani niestety nie ma dobrych wieści dla graczy, którzy chcieliby zagrać w kampanię fabularną Helldivers 2. Nowy dyrektor generalny Arrowhead Game Studios poinformował bowiem, że wspomniany tryb „nie powstanie”. Deweloper przeprosił i wyjaśnił, że przygotowanie rzeczonego wariantu rozgrywki byłoby jak „tworzenie zupełnie nowej gry”.