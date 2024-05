Stellar Blade może trafić na PC. Twórcy rozważają też kolejną odsłonę gry

Shift Up planuje przyszłości marki.

Kilka dni temu deweloperzy z Shift Up udostępnili w mediach społecznościowych tajemniczą grafikę, która może zwiastować nadchodzącą nową zawartość do Stellar Blade. To jednak nie koniec dobrych wieści związanych z grą. Twórcy planują przyszłość marki, wspominając o wersji na komputery osobiste oraz drugiej odsłonie gry.