Path of Exile 2 na nowym filmie prezentującym rozgrywkę. Poznajcie kolejną klasę postaci

Wchodząc w szczegóły, ten film skupia się na klasie Czarownicy. W udostępnionym materiale poznajemy niektóre z jej umiejętności i zdolności bojowych.

10 minut rozgrywki z Path of Exile 2. Poznajcie Czarownicę

Path of Exile 2 to darmowy hack’n’slash, którego pierwsza odsłona z 2013 roku wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród fanów gatunku. Przede wszystkim ze względu na wysoką jakość produktu, choć nie bez znaczenia są także mikropłatności, bowiem za prawdziwe pieniądze można nabyć wyłącznie kosmetyczne dodatki, a nie przedmioty dające nam przewagę w trakcie rozgrywki.

Path of Exile 2 stanowi rozwinięcie pomysłów z debiutanckiej odsłony cyklu. Choć interfejs użytkownika jest taki sam, jak w Path of Exile, autorzy przygotowali mnóstwo nowej zawartości. Najważniejsza jest kampania fabularna oferująca aż siedem rozbudowanych aktów, którą rozpoczynamy od stworzenia własnego bohatera. Co prawda fabuła nigdy nie była najważniejszym aspektem Path of Exile, to i tak warto wiedzieć, że akcja „dwójki” rozgrywa się po wydarzeniach ukazanych w pierwowzorze.