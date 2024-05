Stellar Blade na zwiastunie. PlayStation chwali się ocenami swojego exclusive’a

Action-RPG studia Shift Up dostępne jest tylko na PlayStation 5.

W najnowszym materiale promocyjnym PlayStation przypomina o pozytywnych recenzjach Stellar Blade . W tym miejscu warto wspomnieć, że w serwisie Metacritic produkcja studia Shift Up może pochwalić się średnią ocen na poziomie 82 punktów (na podstawie 127 opinii) od krytyków. Natomiast średnia ocen od graczy wynosi aż 92 punkty (na podstawie 4679 opinii).

Stellar Blade zostało ocenzurowane wraz z jedną popremierowych aktualizacji , co nie spodobało się graczom. Wcześniej jednak najnowsze action-RPG od studia Shift Up zebrało bardzo dobre recenzje , o czym postanowiła przypomnieć firma Sony . Na oficjalnym kanale PlayStation pojawił się bowiem nowy zwiastun wspomnianej produkcji.

Redakcja IGN określiła Stellar Blade mianem „przepięknej gry akcji”. Serwis Variety docenił natomiast „szalony” system walki, a Bleach Report „oszałamiającą grafikę”. W opublikowanym przez PlayStation zwiastunie znajdziecie jeszcze kilka cytatów zachwalających najnowsze dzieło studia Shift Up.

Na koniec przypomnijmy, że Stellar Blade dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stellar Blade – NieR: Automata w sosie z soulslike.