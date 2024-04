Stellar Blade ocenzurowane. Gracze protestują po nowej aktualizacji i tworzą petycję

Skłoniło to graczy do stworzenia petycji, aby przywrócić Stellar Blade do oryginalnego stanu sprzed aktualizacji. Wierzą, że uda im się nakłonić Shift Up do cofnięcia zmian w strojach Eve i dodaniu większej brutalności w grze. Podkreślają, że nie wiedzą, czemu studio, które promowało swoją grę postacią Eve i jej kostiumami, nagle zdecydowało się na takie zmiany. Produkcja pojawiła się jedynie na PlayStation 5, więc gracze nie mają jak porównać z innymi wersjami, czy jest to decyzja koreańskiego dewelopera, czy może pewne zmiany wymusiło na studiu samo Sony.

Stellar Blade to fenomenalna nowa gra, która właśnie pojawiła się na konsoli Playstation 5 na całym świecie. Ale jest pewien problem. Treść została ocenzurowana w stosunku do oryginalnej wersji zwiastuna opublikowanej przez Sony. My, jako gracze, chcemy z powrotem tej zawartości. Polegaliśmy na tym, dzięki temu gra stała się numerem 1 w przedsprzedaży na całym świecie i to jest prawdziwa gra, jakiej chcemy.

Stellar Blade to coś więcej niż gra, to kulturowy symbol wolności słowa w czasach, gdy wydawcy gier, tacy jak Sony, cenzurują gry bardziej niż kiedykolwiek. Stellar Blade był powiewem świeżego powietrza i gracze pokochali ten tytuł, ponieważ oznaczało to, że wszystko się zmienia, staje się lepsze, a głos twórczej wolności dźwięczy głośno i wyraźnie.

Jednak z nieznanych powodów gra została ocenzurowana, wprowadzono w niej zmiany. To, co otrzymaliśmy po zakupie, nie było tym samym, co było reklamowane.

Wierzymy w tę grę, wierzymy w Shift Up i prosimy o produkt, w który uwierzyliśmy. Cofnijcie te zmiany, załatajcie grę, a przekonacie się, że jeszcze więcej graczy dołączy do was i będzie was wspierać.

Wszyscy gracze mogą pomóc, podpisując tę ​​petycję. Zostanie wydrukowana w Korei i dostarczona do biur Shift Up, a także fizycznie wydrukowana i dostarczona do biur Sony Playstation w Ameryce Północnej. Rozpowszechnij tę petycję w mediach społecznościowych, używając hashtagu #FreeStellarBlade.