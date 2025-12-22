To jedno z największych widowisk 2026 roku. Zobacz pierwszy zwiastun Odysei

Wyczekiwany materiał w końcu został ujawniony. To jedno z największych widowisk 2026 roku.

Po miesiącach oczekiwań widzowie w końcu mogą zapoznać się z pierwszym pełnym zwiastunem Odysei Christophera Nolana. Universal Pictures udostępniło zapowiedź jednego z najgorętszych filmowych wydarzeń 2026 roku, sygnowanego nazwiskiem twórcy nagrodzonego Oscarem za Oppenheimera. Odyseja – jest pierwszy zwiastun Kampania promocyjna Odysei od dłuższego czasu prowadzona była etapami i z wyraźną powściągliwością. Przez ostatnie miesiące ujawniano pojedyncze zdjęcia oraz plakat, a wybrani widzowie mogli zobaczyć krótki teaser przed seansami Jurassic World: Odrodzenie. Teraz, przy okazji kinowej premiery trzeciego Avatara, studio zdecydowało się pokazać światu pełnoprawny zwiastun.

Trzeba przyznać, że jak na zapowiadane, spektakularne rozmiary produkcji oraz fakt, że jest to najdroższy film w karierze Nolana, trailer okazuje się zaskakująco oszczędny w wyrazie. Brakuje tu typowego dla widowisk historycznych epatowania skalą czy efektami specjalnymi. Ten minimalizm wydaje się jednak w pełni świadomym elementem strategii promocyjnej, konsekwentnie budującej aurę tajemnicy wokół projektu. Pierwszy zwiastun nie daje jednoznacznych odpowiedzi co do ostatecznego kształtu filmu, ale potwierdza jedno: Nolan po raz kolejny stawia wszystko na jedną kartę, wybierając ambicję, skalę i ryzyko zamiast bezpiecznych rozwiązań.

Odyseja to jedna z najbardziej ambitnych prób w dorobku reżysera. Nolan mierzy się z poematem Homera z VIII wieku p.n.e., dziełem od dekad uznawanym za wyjątkowo trudne do przeniesienia na język kina. Film koncentruje się na losach Odyseusza, granego przez Matta Damona, i jego długiej drodze do domu po wojnie trojańskiej. Jednocześnie produkcja może pochwalić się imponującą obsadą – obok Damona na ekranie zobaczymy m.in. Toma Hollanda, Charlize Theron, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendayę, Lupitę Nyong’o, Jona Bernthala i Mię Goth. Budżet filmu ma wynosić około 250 milionów dolarów, co czyni Odyseję najkosztowniejszym projektem w filmografii Nolana. Zdjęcia ponownie realizował Hoyte Van Hoytema, a całość kręcona była przy użyciu najnowszych kamer IMAX. Co więcej, bilety na pokazy w formacie 70 mm IMAX trafiły do sprzedaży z dużym wyprzedzeniem i rozeszły się błyskawicznie w kilkudziesięciu lokalizacjach na świecie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





