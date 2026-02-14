Twórca God of War niezadowolony ze spin-offu. Gracze też narzekają, ale na ukrytą funkcję. „To nie jest God of War”

David Jaffe uważa, że Sons of Sparta nie odzwierciedla tożsamości serii.

Twórca serii God of War otwarcie skrytykował najnowszą odsłonę marki, a wokół świeżo wydanego God of War Sons of Sparta narasta również niezadowolenie graczy. Nowy projekt, który zadebiutował niespodziewanie 12 lutego podczas State of Play, wywołał gorącą dyskusję zarówno o kierunku artystycznym cyklu, jak i o ukrytych funkcjach rozgrywki. God of War Sons of Sparta – oryginalny twórca serii narzeka na spin-off David Jaffe, twórca pierwszego God of War, opublikował w sieci materiał wideo po około godzinie spędzonej z grą i nie szczędził ostrych słów. Projekt określił jako produkcję, która jego zdaniem nie oddaje tożsamości serii, mimo że technicznie działa poprawnie i nie jest produkcją zepsutą.

Nie podoba mi się. Nie polecam tego. Jaffe zaznaczył, że choć gra działa poprawnie i oferuje przyzwoite sterowanie, całość sprawia wrażenie zbyt generycznej i oderwanej od charakteru marki: To nie jest zła gra. Jest w porządku. Sterowanie działa przyzwoicie. Twórca oryginału zwrócił uwagę przede wszystkim na jego zdaniem zbyt duży nacisk na elementy fabularne kosztem intensywnej akcji, która przez lata była jednym z fundamentów serii. W jego opinii nowy kierunek może rozmijać się z oczekiwaniami fanów. Jaffe skrytykował również sposób przedstawienia młodego Kratosa, uznając, że interpretacja bohatera znacząco odbiega od wcześniejszych wizerunków i może nie przypaść do gustu wieloletnim fanom cyklu. To nie jest God of War.

Kontrowersje nie kończą się na opinii Jaffe’a. Gracze szybko odkryli, że produkcja zawiera tryb dla dwóch osób, choć na początku przygody gra o tym nie informuje, a jest ku temu ważny powód. Informacja o rozgrywce dla jednego lub dwóch graczy pojawiła się w PlayStation Store, jednak po uruchomieniu gry nie ma opcji natychmiastowego włączenia kooperacji. Deweloperzy potwierdzili, że tryb faktycznie istnieje, ale jest zablokowany na starcie. Można go odblokować dopiero po ukończeniu głównej kampanii fabularnej, co spotkało się z falą krytyki ze strony części społeczności. God of War Sons of Sparta - tryb dla dwóch graczy. Po ukończeniu głównego wątku fabularnego w Sons of Sparta odblokujesz tryb wyzwań, w który możesz grać solo lub w lokalnej kooperacji dla dwóch graczy. Wczytywanie ramki mediów. Wielu graczy podkreśla, że chciałoby przetestować tryb kooperacji od początku, zwłaszcza jeśli dla części odbiorców był on jednym z powodów zakupu gry. Obecnie nie wiadomo, czy twórcy zdecydują się zmienić sposób jego odblokowywania.

