Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi brutalny RPG akcji, idealny dla fanów Dark Souls i Doom

Jakub Piwoński
2026/02/14 13:30
1
0

Premiera Crimson Moon planowana jest na późny 2026 rok na PlayStation 5, Xbox Series i PC.

Crimson Moon to nowa propozycja w świecie RPG akcji, która łączy brutalną walkę, fantastyczne uniwersum i wyraźne wpływy soulslike. Gra została zaprezentowana podczas ostatniego State of Play i od razu przyciągnęła uwagę fanów mniejszych, ale ambitnych produkcji. Choć wielkie premiery, jak remake God of War czy nowa gra o Johnie Wicku, zdominowały wydarzenie, to właśnie Crimson Moon zyskało miano jednej z najbardziej intrygujących nowości.

Crimson Moon
Crimson Moon

Crimson Moon – brutalne RPG akcji na PS5

Produkcja mocno przypomina klasyki gatunku. Walka mieczem przywodzi na myśl serię Dark Souls, a brutalność i poziom okrucieństwa porównywany jest do Dooma, zwłaszcza w scenach pełnych krwi i chaosu. Dodatkowo w grze pojawiają się biblijne stwory, takie jak Nephilim, co przywodzi na myśl stylistykę Darksiders. Crimson Moon ma też oferować immersyjne, wysokofantastyczne uniwersum, w którym akcja i narracja idą w parze.

Gra łączy elementy roguelike i action RPG – gracz może przechodzić wiele runów w gotyckim świecie, jednocześnie korzystając z opcji gry solo lub kooperacyjnej. Co-op w Crimson Moon może okazać się dużym atutem, biorąc pod uwagę popularność multiplayerowych gier akcji na Steamie w 2025 roku. Twórcy obiecują pełne napięcia starcia, wymagającą walkę z bossami inspirowane najlepszymi tytułami gatunku.

GramTV przedstawia:

Premiera Crimson Moon planowana jest na późny 2026 rok na PlayStation 5, Xbox Series i PC. Gra ma szansę stać się połączeniem najlepszych cech Dark Souls, Doom i Darksiders, przyciągając zarówno samotnych graczy, jak i fanów kooperacji w świecie brutalnych, wysokofantastycznych RPG.

Tagi:

News
PC
gra akcji
Dark Souls
co-op
DOOM
kooperacja
brutalne gry
PS5
Xbox Series X
RPG akcji
zapowiedź gry
Crimson Moon
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:25

Ja wiem że Doom Dark Age miał koślawą walkę melee zrobioną na kolanie ale serio - ta gra to jest typowy hack & slash. To nie jest Doom. Też nie wygląda żeby gra miała toporną ociężałą walkę melee opartą o stamine więc Dark Souls to to też raczej nie jest. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112