Nadchodzi brutalny RPG akcji, idealny dla fanów Dark Souls i Doom

Crimson Moon to nowa propozycja w świecie RPG akcji, która łączy brutalną walkę, fantastyczne uniwersum i wyraźne wpływy soulslike. Gra została zaprezentowana podczas ostatniego State of Play i od razu przyciągnęła uwagę fanów mniejszych, ale ambitnych produkcji. Choć wielkie premiery, jak remake God of War czy nowa gra o Johnie Wicku, zdominowały wydarzenie, to właśnie Crimson Moon zyskało miano jednej z najbardziej intrygujących nowości.

Crimson Moon – brutalne RPG akcji na PS5

Produkcja mocno przypomina klasyki gatunku. Walka mieczem przywodzi na myśl serię Dark Souls, a brutalność i poziom okrucieństwa porównywany jest do Dooma, zwłaszcza w scenach pełnych krwi i chaosu. Dodatkowo w grze pojawiają się biblijne stwory, takie jak Nephilim, co przywodzi na myśl stylistykę Darksiders. Crimson Moon ma też oferować immersyjne, wysokofantastyczne uniwersum, w którym akcja i narracja idą w parze.