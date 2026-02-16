Xbox Game Pass straci 4 z końcem lutego. Popularne produkcje opuszczają usługę

To jednak nie koniec złych wieści, ponieważ wraz z końcem bieżącego miesiąca abonenci usługi Microsoftu stracą również dostęp do gry Śródziemie: Cień Wojny. Łącznie klienci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z 4 tytułami. Pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w lutym 2026 roku znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2026):
28 lutego – Expeditions: A MudRunner Game (PC, konsole Xbox, chmura)
28 lutego – Injustice 2 (PC, konsole Xbox, chmura)
28 lutego – Monster Train (PC, konsole Xbox, chmura)
28 lutego – Śródziemie: Cień Wojny (PC, konsole Xbox, chmura)
