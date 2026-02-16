Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass straci 4 z końcem lutego. Popularne produkcje opuszczają usługę

Mikołaj Ciesielski
2026/02/16 17:30
Kolejne porządki w bibliotece usługi Microsoftu.

W ostatni piątek biblioteka Xbox Game Pass została wzbogacona o dwie produkcje. Niestety dzisiaj przyszedł czas na nieco gorsze wieści dla wszystkich klientów producenta konsol Xbox. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Microsoftu wraz z końcem lutego 2026 roku.

Expeditions: A MudRunner Game opuszcza bibliotekę Xbox Game Pass
Expeditions: A MudRunner Game opuszcza bibliotekę Xbox Game Pass

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Expeditions: A MudRunner Game, czyli czwarta odsłona popularnego cyklu zapoczątkowanego przez Spintires. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Expeditions: A Mudrunner Game - szlakiem niezbadanych miejsc.

GramTV przedstawia:

To jednak nie koniec złych wieści, ponieważ wraz z końcem bieżącego miesiąca abonenci usługi Microsoftu stracą również dostęp do gry Śródziemie: Cień Wojny. Łącznie klienci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z 4 tytułami. Pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w lutym 2026 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2026):

  • 28 lutegoExpeditions: A MudRunner Game (PC, konsole Xbox, chmura)
  • 28 lutegoInjustice 2 (PC, konsole Xbox, chmura)
  • 28 lutegoMonster Train (PC, konsole Xbox, chmura)
  • 28 lutegoŚródziemie: Cień Wojny (PC, konsole Xbox, chmura)
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/02/four-games-are-leaving-xbox-game-pass-in-late-february-2026

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

