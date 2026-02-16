Xbox Game Pass straci 4 z końcem lutego. Popularne produkcje opuszczają usługę

Kolejne porządki w bibliotece usługi Microsoftu.

W ostatni piątek biblioteka Xbox Game Pass została wzbogacona o dwie produkcje. Niestety dzisiaj przyszedł czas na nieco gorsze wieści dla wszystkich klientów producenta konsol Xbox. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Microsoftu wraz z końcem lutego 2026 roku.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Expeditions: A MudRunner Game, czyli czwarta odsłona popularnego cyklu zapoczątkowanego przez Spintires. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Expeditions: A Mudrunner Game - szlakiem niezbadanych miejsc.

To jednak nie koniec złych wieści, ponieważ wraz z końcem bieżącego miesiąca abonenci usługi Microsoftu stracą również dostęp do gry Śródziemie: Cień Wojny. Łącznie klienci amerykańskiej firmy będą musieli pożegnać się z 4 tytułami. Pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w lutym 2026 roku znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2026): 28 lutego – Expeditions: A MudRunner Game (PC, konsole Xbox, chmura)

– (PC, konsole Xbox, chmura) 28 lutego – Injustice 2 (PC, konsole Xbox, chmura)

– (PC, konsole Xbox, chmura) 28 lutego – Monster Train (PC, konsole Xbox, chmura)

– (PC, konsole Xbox, chmura) 28 lutego – Śródziemie: Cień Wojny (PC, konsole Xbox, chmura)

