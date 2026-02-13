Frostpunk 2 w promocji w Media Expert. Icebreaker Edition za 109,99 zł na PS5 i XSX

W ofercie sklepu Media Expert pojawiła się promocja na fizyczne wydania Frostpunk 2. Strategia studia 11 bit studios dostępna jest w dwóch wersjach – tańszej Icebreaker Edition oraz rozbudowanej Whiteout Edition. Obie edycje oferują dodatki fizyczne, a ceny startują od 109,99 zł.

Frostpunk 2 – oferta w Media Expert

Najtańszą opcją jest Icebreaker Edition, dostępna zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X. Wersja ta zawiera pudełkowe wydanie gry oraz dioramę i została wyceniona na 109,99 zł. To jedna z najniższych cen za fizyczne wydanie Frostpunk 2 na konsolach.