Zaloguj się lub Zarejestruj

Frostpunk 2 w promocji w Media Expert. Icebreaker Edition za 109,99 zł na PS5 i XSX

Mikołaj Berlik
2026/02/13 13:40
0
0

Tańsze wydania pudełkowe strategii 11 bit studios.

W ofercie sklepu Media Expert pojawiła się promocja na fizyczne wydania Frostpunk 2. Strategia studia 11 bit studios dostępna jest w dwóch wersjach – tańszej Icebreaker Edition oraz rozbudowanej Whiteout Edition. Obie edycje oferują dodatki fizyczne, a ceny startują od 109,99 zł.

Frostpunk 2
Frostpunk 2

Frostpunk 2 – oferta w Media Expert

Najtańszą opcją jest Icebreaker Edition, dostępna zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X. Wersja ta zawiera pudełkowe wydanie gry oraz dioramę i została wyceniona na 109,99 zł. To jedna z najniższych cen za fizyczne wydanie Frostpunk 2 na konsolach.

Dla kolekcjonerów przygotowano Whiteout Edition, dostępną wyłącznie na Xbox Series X. To rozbudowane wydanie zawiera liczne dodatki fizyczne oraz cyfrowe, w tym dostęp do pierwszych trzech DLC. Cena tej edycji wynosi 229,99 zł.

GramTV przedstawia:

Dostawa kurierem oraz do Paczkomatów InPost jest darmowa. Promocja może być ograniczona czasowo lub ilością dostępnych egzemplarzy.

Tagi:

strategia
polskie gry
11 bit studios
Frostpunk
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Frostpunk 2
polskie studia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112