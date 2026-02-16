Przez wielu uważane za GOTY 2025 wkrótce trafi do Xbox Game Pass? To będzie gorąca nowość

Tytuł miałby zasilić usługę Microsoftu już w marcu.
Wygląda na to, że subskrybenci Xbox Game Pass mogą wkrótce otrzymać kolejny głośny tytuł. Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych usługi pojawiła się sugestia, która według wielu graczy zapowiada marcowe ogłoszenie związane z jedną z największych gier ubiegłego roku. Choć oficjalnego potwierdzenia wciąż brak, gracze są przekonani, że chodzi o Kingdom Come: Deliverance 2.
Kingdom Come: Deliverance 2 trafi w marcu do Xbox Game Pass?
Na oficjalnym profilu Xbox Game Pass opublikowano grafikę stylizowaną na wewnętrzną wiadomość e-mail od fikcyjnej specjalistki PR Melissy McGamepass. To kolejny element humorystycznej serii prowadzonej przez zespół usługi, jednak tym razem treść wzbudziła wyjątkowo duże zainteresowanie. Szczególną uwagę zwróciło tajemnicze sformułowanie sugerujące nadchodzącą zapowiedź dużej produkcji RPG.
A skoro mowa o nadchodzących premierach… nie powinnam mówić zbyt wiele, ale jeśli robi się wam coraz większy apetyt na świetną przygodę, mogę jedynie powiedzieć, że coś dużego wkrótce zostanie dostarczone do Xbox Game Pass.
Wiadomość kończyła się żartobliwą prośbą o zachowanie informacji w tajemnicy, jednak prawdziwą falę spekulacji wywołał dopisek opublikowany przez oficjalne konto usługi:
Hmm, to dziwny sposób, aby zapisać słowo delivered.
To właśnie podkreślenie słowa “delivered” sprawiło, że wielu graczy zaczęło łączyć wpis z Kingdom Come: Deliverance 2. Pierwsza część serii jest już dostępna w Xbox Game Passi ostatni otrzymała natywną wersję na konsole Xbox Series X/S z masą graficznych nowości, dlatego potencjalne dołączenie kontynuacji wydaje się logicznym krokiem. Tym bardziej że wpis zapowiadał kolejne marcowe ogłoszenia, co dodatkowo podsyca spekulacje.
Kingdom Come Deliverance 2 to fabularna gra RPG z otwartym światem stworzona przez Warhorse Studios i wydana przez Deep Silver. Produkcja zadebiutowała 4 lutego 2025 roku i jeżeli powyższe doniesienia się sprawdzą, subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate będą mogli sprawdzić ten tytuł w ramach usługi już po około 13 miesiącach od premiery.
