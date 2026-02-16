Przez wielu uważane za GOTY 2025 wkrótce trafi do Xbox Game Pass? To będzie gorąca nowość

Wygląda na to, że subskrybenci Xbox Game Pass mogą wkrótce otrzymać kolejny głośny tytuł. Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych usługi pojawiła się sugestia, która według wielu graczy zapowiada marcowe ogłoszenie związane z jedną z największych gier ubiegłego roku. Choć oficjalnego potwierdzenia wciąż brak, gracze są przekonani, że chodzi o Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance 2 trafi w marcu do Xbox Game Pass?

Na oficjalnym profilu Xbox Game Pass opublikowano grafikę stylizowaną na wewnętrzną wiadomość e-mail od fikcyjnej specjalistki PR Melissy McGamepass. To kolejny element humorystycznej serii prowadzonej przez zespół usługi, jednak tym razem treść wzbudziła wyjątkowo duże zainteresowanie. Szczególną uwagę zwróciło tajemnicze sformułowanie sugerujące nadchodzącą zapowiedź dużej produkcji RPG.