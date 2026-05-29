Rywal Dark and Darker coraz bliżej. Mistfall Hunter pokazuje brutalny świat pełen zdrady i chciwości

Twórcy zaprezentowali kolejne fragmenty gameplayu i przypomnieli o lipcowej premierze.
Mistfall Hunter coraz wyraźniej szykuje się do walki o uwagę fanów extraction RPG-ów. Twórcy z Bellring Games opublikowali nowy materiał prezentujący rozgrywkę i świat gry, a całość wygląda na połączenie mrocznego fantasy, soulslike’owej walki i mechanik znanych z Dark and Darker.
Mistfall Hunter – klasy, zdrada i walka z Gyldenmist
Nowy gameplay Mistfall Hunter skupia się przede wszystkim na świecie gry oraz klasach postaci. Akcja Mistfall Hunter rozgrywa się w brutalnej krainie spowitej przez Gyldenmist – tajemniczą siłę stanowiącą śmiertelne zagrożenie dla eksplorujących ją łowców skarbów. Podczas zabawy wcielimy się w Gyldhunterów rywalizujących ze sobą o łupy, władzę i przetrwanie. Gra pozwoli zarówno działać solo, jak i współpracować z innymi graczami, choć twórcy wyraźnie sugerują, że zaufanie nie zawsze będzie dobrym pomysłem.
Bellring Games zaprezentowało również kilka klas postaci. Sorcerer korzysta z magii żywiołów i ofensywnych zaklęć, Shadowstrike specjalizuje się w cichych eliminacjach i atakach z ukrycia, zaś Seer oraz Blackarrow mają oferować bardziej taktyczne style rozgrywki.
Jednym z ciekawszych elementów gameplayu wydaje się możliwość poświęcenia własnej postaci, aby umożliwić drużynie ucieczkę z cennym łupem. Mechanika ta ma dodatkowo wzmacniać napięcie podczas wypraw i zachęcać do ryzykownych decyzji.
Mistfall Hunter to gra RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby, łącząca elementy PvPvE i misji ewakuacyjnych, w której ponura estetyka mrocznego fantasy przeplata się z intensywną, pełną emocji akcją. Wkrocz do zakazanej krainy pochłoniętej przez mgłę. Uwięziony w bezlitosnym cyklu ryzykownych wypraw po łupy, śmiertelnych walk i desperackich ewakuacji, musisz walczyć o życie w cieniu, aby zmierzyć się z ostatecznym testem przetrwania w mrocznym świecie fantasy.
Mistfall Hunter zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Premiera gry została zaplanowana na lipiec bieżącego roku.
