Rywal Dark and Darker coraz bliżej. Mistfall Hunter pokazuje brutalny świat pełen zdrady i chciwości

Mistfall Hunter coraz wyraźniej szykuje się do walki o uwagę fanów extraction RPG-ów. Twórcy z Bellring Games opublikowali nowy materiał prezentujący rozgrywkę i świat gry, a całość wygląda na połączenie mrocznego fantasy, soulslike’owej walki i mechanik znanych z Dark and Darker.

Mistfall Hunter – klasy, zdrada i walka z Gyldenmist

Nowy gameplay Mistfall Hunter skupia się przede wszystkim na świecie gry oraz klasach postaci. Akcja Mistfall Hunter rozgrywa się w brutalnej krainie spowitej przez Gyldenmist – tajemniczą siłę stanowiącą śmiertelne zagrożenie dla eksplorujących ją łowców skarbów. Podczas zabawy wcielimy się w Gyldhunterów rywalizujących ze sobą o łupy, władzę i przetrwanie. Gra pozwoli zarówno działać solo, jak i współpracować z innymi graczami, choć twórcy wyraźnie sugerują, że zaufanie nie zawsze będzie dobrym pomysłem.