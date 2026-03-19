Twórcy hitowego hack and slasha inspirują się Clair Obscur. Zaskakujący zwrot

Ogromny sukces, jaki osiągnęło Clair Obscur: Expedition 33, był zdecydowanie niespodziewany. Jednocześnie jednak stał się on źródłem inspiracji dla innych deweloperów.

Czasami nawet takich deweloperów, których byśmy z hitem od Sandfall Interactive w ogóle nie powiązali. Bo niby co turowy RPG może mieć wspólnego z hack and slashem?

Gra w stylu Clair Obscur od twórców Stellar Blade?

Najwyraźniej bardzo wiele. Okazuje się bowiem, że nawiązać do tamtego sukcesu chce Shift Up. Mowa tutaj o południowokoreańskim studiu, które dwa lata temu wydało przy wsparciu Sony swój pierwszy tytuł AAA na komputery oraz konsole. Tym było naprawdę dobrze przyjęte Stellar Blade, które kompletnie zdominowało Korean Game Awards 2024, zgarniając tam aż siedem statuetek. Przygody Eve przyjęły się zresztą na tyle, że deweloperzy pracują już nad kontynuacją. Aczkolwiek nie jest to jedyny projekt, który powstaje w biurach Shift Up. Jest jeszcze Project Spirits.