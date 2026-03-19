Twórcy hitowego hack and slasha inspirują się Clair Obscur. Zaskakujący zwrot

Ogromny sukces, jaki osiągnęło Clair Obscur: Expedition 33, był zdecydowanie niespodziewany. Jednocześnie jednak stał się on źródłem inspiracji dla innych deweloperów.
Czasami nawet takich deweloperów, których byśmy z hitem od Sandfall Interactive w ogóle nie powiązali. Bo niby co turowy RPG może mieć wspólnego z hack and slashem?
Gra w stylu Clair Obscur od twórców Stellar Blade?
Najwyraźniej bardzo wiele. Okazuje się bowiem, że nawiązać do tamtego sukcesu chce Shift Up. Mowa tutaj o południowokoreańskim studiu, które dwa lata temu wydało przy wsparciu Sony swój pierwszy tytuł AAA na komputery oraz konsole. Tym było naprawdę dobrze przyjęte Stellar Blade, które kompletnie zdominowało Korean Game Awards 2024, zgarniając tam aż siedem statuetek. Przygody Eve przyjęły się zresztą na tyle, że deweloperzy pracują już nad kontynuacją. Aczkolwiek nie jest to jedyny projekt, który powstaje w biurach Shift Up. Jest jeszcze Project Spirits.
Nazwę tę usłyszeliśmy już w połowie ubiegłego roku. Wówczas samo studio zapewniało, iż mowa o “produkcji najwyższej jakości, mającej ambicje wyznaczać standardy w branży”. Teraz jednak pojawiły się nieoficjalne informacje, mające rzucić na nowe IP nieco więcej światła. Jak twierdzi leaker o nicku LunaticIgnus, Project Spirits, którego premiera planowana jest na 2027 roku, ma być inspirowany właśnie Clair Obscur: Expedition 33. W ramach tychże inspiracji twórcy chcą wprowadzić w swoim tytule turowy system walki, co po dynamicznej sieczce znanej ze Stellar Blade wydaje się ogromną zmianą.
Inną, mniej przyjemną ciekawostką, są doniesienia, że w nadchodzącej produkcji mają być wykorzystane mechaniki gacha, związane losowaniem elementów gry za wirtualną lub realną walutę. Jednocześnie jednak za Project Spirits rzekomo nie jest odpowiedzialne głównie koreańskie studio Shift Up, a deweloperzy z Chin. Plotkuje się zresztą, że zespół z Korei ma być nie do końca entuzjastycznie nastawiony do oddelegowanego do Państwa Środka projektu. Szczególnie że główne siły przekierowano jednak na sequel Stellar Blade, którzy rzekomo również miałby ukazać się w 2027 roku.
