Wyprzedaż Summer Game Fest 2026 w PS Store. Kolejne okazje na gry na PS4 i PS5

Days of Play 2026 w PlayStation Store trwa w najlepsze, ale okazuje się, że na graczy czeka jeszcze więcej okazji. W cyfrowym sklepie Sony wystartowała bowiem wyprzedaż z okazji Summer Game Fest 2026. W ramach wspomnianej oferty przeceniono m.in. takie tytuły jak Cronos: The New Dawn, Dying Light: The Beast, Frostpunk 2, Lies of P czy Resident Evil Requiem.
Wyprzedaż z okazji Summer Game Fest 2026 w PlayStation Store kończy się 11 czerwca 2026 roku o 00:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie w cyfrowym sklepie Sony. Poniżej prezentujemy natomiast kilka okazji, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż Summer Game Fest 2026 w PlayStation Store – wybrane oferty:
- Blasphemous 2 (PS4/PS5) – 42,57 PLN (zamiast 129 PLN)
- Crime Scene Cleaner (PS5) – 87,10 PLN (zamiast 134 PLN)
- Cronos: The New Dawn (PS5) – 155,40 PLN (zamiast 259 PLN)
- Dying Light: The Beast (PS5) – 239,25 PLN (zamiast 319 PLN)
- Frostpunk 2 (PS5) – 85,05 PLN (zamiast 189 PLN)
- Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete (PS4/PS5) – 67,25 PLN (zamiast 269 PLN)
- Lies of P (PS5) – 139,50 PLN (zamiast 279 PLN)
- No Man’s Sky (PS4/PS5) – 87,60 PLN (zamiast 219 PLN)
- Pacific Drive (PS5) – 42,57 PLN (zamiast 129 PLN)
- Resident Evil Requiem (PS5) – 237,30 PLN (zamiast 339 PLN)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5) – 207,20 PLN (zamiast 259 PLN)
- S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4/PS5) – 119,93 PLN (zamiast 179 PLN)
- Still Wakes the Deep (PS5) – 37,25 PLN (zamiast 149 PLN)
- The Medium (PS5) – 67,60 PLN (zamiast 219 PLN)
- The Thaumaturge (PS5) – 59,60 PLN (zamiast 149 PLN)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!