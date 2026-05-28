Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Na platformie Valve udostępniono kolejny prezent, który można przypisać do konta tylko przez kilka najbliższych dni.

Na Steam właśnie ruszyła nowa darmowa promocja. Tym razem sklep oferuje w prezencie Drift86. To mało znana ścigałka od studia RewindApp, która została wydana w listopada 2019 roku. Tytuł może pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami od użytkowników ze wszystkich dostępnych recenzji. Chociaż produkcja nigdy nie zdobyła większej popularności, to teraz może się to zmienić. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry w darmowej ofercie na Steam.

Pobierz w swoim ulubionym samochodzie i ustawić rekordy samodzielnie lub z przyjaciółmi w tej wyjątkowej grze zręcznościowej! W Drift86 będziesz musiał opanować sztukę Drift. Spróbuj zrobić największy combo na muzykę, która sprawi, że będziesz chciał nacisnąć pedał gazu. Duża liczba samochodów i map dostępnych dla maksymalnej zabawy. Uruchamia wyścig jednoosobowy lub wieloosobowy. Rozmawiaj na żywo z innymi graczami. Funkcje: Mityczny samochód 86!

Więcej niż 30 różnych map!

Więcej niż 40 różnych samochodów!

Multiplayer!

Steam trading cards!

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Drift86, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 3 czerwca do godziny 18:00 czasu polskiego.