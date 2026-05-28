Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Radosław Krajewski
2026/05/28 18:40
0
0

Na platformie Valve udostępniono kolejny prezent, który można przypisać do konta tylko przez kilka najbliższych dni.

Na Steam właśnie ruszyła nowa darmowa promocja. Tym razem sklep oferuje w prezencie Drift86. To mało znana ścigałka od studia RewindApp, która została wydana w listopada 2019 roku. Tytuł może pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami od użytkowników ze wszystkich dostępnych recenzji. Chociaż produkcja nigdy nie zdobyła większej popularności, to teraz może się to zmienić. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry w darmowej ofercie na Steam.

Steam
Steam

Pobierz w swoim ulubionym samochodzie i ustawić rekordy samodzielnie lub z przyjaciółmi w tej wyjątkowej grze zręcznościowej!

W Drift86 będziesz musiał opanować sztukę Drift. Spróbuj zrobić największy combo na muzykę, która sprawi, że będziesz chciał nacisnąć pedał gazu.

Duża liczba samochodów i map dostępnych dla maksymalnej zabawy. Uruchamia wyścig jednoosobowy lub wieloosobowy. Rozmawiaj na żywo z innymi graczami.

Funkcje:

  • Mityczny samochód 86!
  • Więcej niż 30 różnych map!
  • Więcej niż 40 różnych samochodów!
  • Multiplayer!
  • Steam trading cards!

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Drift86, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 3 czerwca do godziny 18:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
okazja
sklep Steam
gry za darmo
RewindApp
Drift86
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112