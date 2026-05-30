Reżyser Backrooms bał się, że Hollywood zniszczy jego pomysł. „Widziałem, jak takie rzeczy są masakrowane przez garnitury”

Premiera filmu w Polsce już w czerwcu. Tymczasem twórca ujawnia kulisy produkcji.

Pełnometrażowe Backrooms coraz bardziej rozpala wyobraźnię fanów horroru. Niedawno pisaliśmy o pierwszych recenzjach filmu, które okazały się bardzo obiecujące. Produkcja rozwija pomysł znany z wiralowych krótkometrażowych filmów publikowanych na YouTubie przez Kane'a Parsonsa i ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych horrorów tego roku. Reżyser Backrooms o filmowej wersji fenomenu z YouTuba W rozmowie z Variety młody reżyser opowiedział o kulisach powstawania filmu oraz swoich obawach związanych ze współpracą z Hollywood. Co ciekawe, gdy otrzymał pierwsze propozycje ekranizacji Backrooms, miał zaledwie 16 lat. Parsons przyznał, że początkowo podchodził do całej sytuacji bardzo sceptycznie. Obawiał się, że jego pomysł zostanie przejęty przez wielkie studio i pozbawiony charakteru, który przyciągnął miliony widzów na YouTube.

Dorastałem, obserwując, jak wiele ciekawych marek jest masakrowanych przez ludzi w garniturach. Zakładałem, że musi być jakiś haczyk i że w pewnym momencie coś pójdzie nie tak – powiedział Parsons. Twórca podkreśla jednak, że ostatecznie udało mu się zachować kontrolę nad projektem. Przyznał, że podczas produkcji pracował nawet po 20 godzin dziennie, pilnując, by film nie oddalił się od jego pierwotnej wizji. W wywiadzie Parsons zdradził również, dlaczego fenomen tytułowych Backrooms działa na wyobraźnię tak wielu osób. Jego zdaniem tajemnicze korytarze i opustoszałe pomieszczenia przypominają fragmenty wspomnień z dzieciństwa, których nie potrafimy dokładnie umiejscowić ani wyjaśnić. To właśnie poczucie znajomości połączone z niepokojem ma być źródłem siły całego konceptu.

Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że film najprawdopodobniej nie zakończy historii. Parsons potwierdził, że od początku traktował Backrooms jako większe uniwersum i ma już pomysły na kolejne projekty. Co więcej, nie wyklucza powrotu do YouTube'a, gdzie wszystko się zaczęło. Zdecydowanie nie skończyłem jeszcze z Backrooms. Mam bardzo konkretne pomysły, nad którymi pracuję, a kolejne projekty są już w przygotowaniu. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł o nich opowiedzieć. Wygląda więc na to, że pełnometrażowe Backrooms ma być dopiero początkiem znacznie większej historii. A jeśli pozytywne recenzje przełożą się na wyniki frekwencyjne, A24 może mieć w rękach początek nowej horrorowej marki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










