JDM: Japanese Drift Master otrzyma wydanie pudełkowe na PS5. Poznaliśmy cenę i datę premiery

Twórcy JDM: Japanese Drift Master oficjalnie ujawnili datę premiery fizycznego wydania gry na PlayStation 5. Za wydanie odpowiadają studio Gaming Factory oraz partner wydawniczy Curveball Games. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z polską samochodówką, to zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji.

JDM: Japanese Drift Master w pudełkowym wydaniu na PS5

JDM: Japanese Drift Master to hołd dla japońskiej kultury driftu i ulicznych wyścigów. Produkcja zadebiutowała pierwotnie w 2025 roku, jednak początkowo spotkała się z dość przeciętnym odbiorem graczy, ale z czasem sytuacja zaczęła się jednak poprawiać dzięki kolejnym aktualizacjom oraz dodatkom DLC, które znacząco usprawniły model jazdy i ogólne wrażenia z rozgrywki. Dodatkowo cyfrowe wersje gry na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a także rozszerzone wsparcie dla kierownic konsolowych, pomogły zwiększyć zainteresowanie tytułem wśród fanów gier wyścigowych.