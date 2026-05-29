JDM: Japanese Drift Master otrzyma wydanie pudełkowe na PS5. Poznaliśmy cenę i datę premiery

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/29 14:40
Twórcy JDM: Japanese Drift Master oficjalnie ujawnili datę premiery fizycznego wydania gry na PlayStation 5. Za wydanie odpowiadają studio Gaming Factory oraz partner wydawniczy Curveball Games. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z polską samochodówką, to zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji.

JDM: Japanese Drift Master w pudełkowym wydaniu na PS5

JDM: Japanese Drift Master to hołd dla japońskiej kultury driftu i ulicznych wyścigów. Produkcja zadebiutowała pierwotnie w 2025 roku, jednak początkowo spotkała się z dość przeciętnym odbiorem graczy, ale z czasem sytuacja zaczęła się jednak poprawiać dzięki kolejnym aktualizacjom oraz dodatkom DLC, które znacząco usprawniły model jazdy i ogólne wrażenia z rozgrywki. Dodatkowo cyfrowe wersje gry na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a także rozszerzone wsparcie dla kierownic konsolowych, pomogły zwiększyć zainteresowanie tytułem wśród fanów gier wyścigowych.

Twórcy rozwijają również tryb wieloosobowy. Na PC rozpoczęły się właśnie otwarte beta testy multiplayera, który ma stać się jednym z kluczowych elementów odpowiadających za długowieczność gry. Deweloperzy liczą, że przed premierą pudełkowego wydania na PlayStation 5 uda się odpowiednio dopracować sieciową rozgrywkę.

Gaming Factory przygotowuje także nowy dodatek pod nazwą American Classics DLC. Rozszerzenie zadebiutuje 25 czerwca tego roku i wprowadzi do gry sześć nowych samochodów inspirowanych amerykańską motoryzacją. Pojazdy nie będą posiadały oficjalnych licencji, ale mają zwiększyć różnorodność dostępnych aut i urozmaicić jazdę po fikcyjnej prefekturze Guntama, w której osadzono akcję gry.

Pudełkowa wersja polskiej produkcji samochodowej trafi do sklepów już 14 sierpnia 2026 roku. Fizyczna edycja gry została wyceniona na 39,99 euro.

Źródło:https://traxion.gg/jdm-japanese-drift-master-ps5-boxed-version-gets-a-release-date/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

