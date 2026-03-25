Steam wydał dwie niezależne gry o tych samych tytułach. Ich sprzedaż 3-krotnie przekroczyła oczekiwania

W świecie niezależnych twórców gier pomyłka, która mogła skończyć się PR-ową katastrofą, przerodziła się w jeden z najbardziej uroczych (i zyskownych) przypadków w historii Steama. Okazuje się, że czasem posiadanie identycznej nazwy co konkurencja to nie powód do pozwu, lecz do wspólnego zarabiania pieniędzy.

Dwa razy „Piece by Piece” – jak przypadkowa zbieżność nazw potroiła sprzedaż

Mike Rose, założyciel wydawnictwa No More Robots, podzielił się historią, którą sam określił jako „szaloną i odklejoną”. Dwie zupełnie różne gry niezależne o identycznym tytule – Piece by Piece – zadebiutowały na Steamie w odstępie zaledwie dwóch dni, co zamiast dezorientacji wywołało falę sympatii i ogromny skok sprzedaży.