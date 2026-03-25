Steam wydał dwie niezależne gry o tych samych tytułach. Ich sprzedaż 3-krotnie przekroczyła oczekiwania

Mikołaj Berlik
2026/03/25 12:30
Niespotykany błąd okazał się powodem do radości.

W świecie niezależnych twórców gier pomyłka, która mogła skończyć się PR-ową katastrofą, przerodziła się w jeden z najbardziej uroczych (i zyskownych) przypadków w historii Steama. Okazuje się, że czasem posiadanie identycznej nazwy co konkurencja to nie powód do pozwu, lecz do wspólnego zarabiania pieniędzy.

Steam
Steam

Dwa razy „Piece by Piece” – jak przypadkowa zbieżność nazw potroiła sprzedaż

Mike Rose, założyciel wydawnictwa No More Robots, podzielił się historią, którą sam określił jako „szaloną i odklejoną”. Dwie zupełnie różne gry niezależne o identycznym tytule – Piece by Piece – zadebiutowały na Steamie w odstępie zaledwie dwóch dni, co zamiast dezorientacji wywołało falę sympatii i ogromny skok sprzedaży.

Sytuacja wyglądała następująco:

  • 11 marca 2026 – studio Gamkat (wydawane przez No More Robots) wypuszcza swoje Piece by Piece – “cozy” symulator naprawy przedmiotów w leśnym sklepiku.
  • 13 marca 2026 – studio Neon Polygons wydaje własne Piece by Piece – logiczną platformówkę, w której poziomy układa się z puzzli.

Początkowo sprzedaż gry od No More Robots była, jak to ujął Rose, „bardzo średnia”. Wszystko zmieniło się, gdy deweloperzy obu gier zamiast walczyć o prawa do nazwy, postanowili połączyć siły. Stworzyli wspólny pakiet na Steamie o nazwie „Piece by Piece Double Bundle”, oferujący obie gry ze zniżką.

Efekt? „Wszystko absolutnie wystrzeliło” – napisał Rose. Dzięki medialnemu szumowi wokół tego nietypowego zbiegu okoliczności, sprzedaż gry Gamkat była trzykrotnie wyższa od zakładanej. Statystyki pokazują, że aż 50% nabywców zdecydowało się na zakup obu gier w pakiecie. Co więcej, ogromny wzrost zainteresowania przełożył się na tysiące nowych zapisów na listach życzeń, co zwiastuje dobrą przyszłość dla obu produkcji.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/weird-and-bats-t-steam-launch-of-two-different-indie-games-with-the-same-name-ended-in-3x-more-sales-than-expected-it-all-absolutely-popped-off/

Mikołaj Berlik
