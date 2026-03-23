Heroes of Might and Magic w klimatach science fiction. Na Steam zadebiutowała nowa strategia i można ją kupić w promocyjnej cenie

Oferta ważna jest tylko do końca miesiąca.

Fani serii Heroes of Might and Magic wciąż czekają na premierę Olden Era, ale wygląda na to, że głód turowych strategii można zaspokoić zupełnie inna produkcja. Z wczesnego dostępu wyszło Heroes of Science and Fiction, czyli produkcja wyraźnie inspirowana kultową marką Ubisoftu, choć przenosząca znane schematy w realia science fiction. Heroes of Science and Fiction – zadebiutowała pełna wersja gry inspirującej się Heroes of Might and Magic Nowa gra studia Oxymoron Games oferuje klasyczną rozgrywkę znaną z Heroesów, ale zamiast fantastycznych królestw trafiamy do odległego układu gwiezdnego. Gracze przejmują kontrolę nad jedną z pięciu frakcji walczących o dominację, eksplorują planety, gromadzą surowce, rozwijają miasta i tworzą armie. Całość zachowuje charakterystyczną dla gatunku strukturę z mapą świata oraz turowymi bitwami.

Twórcy przygotowali pięć zróżnicowanych frakcji, wśród których znajdziemy między innymi cybernetyczne krety czy religijne owady. Każda z nich dysponuje unikalnymi zdolnościami, zestawem siedmiu jednostek oraz dowódcami o odmiennych specjalizacjach. Cztery frakcje otrzymały własne kampanie fabularne, a dodatkowo gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności na licznych mapach potyczek.

GramTV przedstawia:

Premiera wersji 1.0 przyniosła sporo nowości. Do gry trafiła czwarta kampania domykająca główną historię, nowy typ planety wykorzystywany przy generowaniu map, a także dodatkowe budynki. Twórcy poprawili zachowanie sztucznej inteligencji i wprowadzili system osiągnięć. Najważniejszą zmianą jest jednak pełnoprawny tryb multiplayer, który pozwala rywalizować online, przez sieć lokalną, w trybie hot seat lub za pomocą funkcji zdalnej rozgrywki na Steam. Heroes of Science and Fiction spędziło w programie wczesnego dostępu około półtora roku, a teraz doczekało się pełnej premiery. Z tej okazji gra doczekała się sporej promocji. Do końca marca produkcję możecie kupić na Steam za 62,99 zł, zamiast standardowych 104,99 zł, co oznacza obniżkę aż o 40%. Warto dodać, że oceny na Steam są bardzo pozytywne i gracze docenili nową formułę klasycznego Heroes of Might and Magic w kosmicznych realiach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.