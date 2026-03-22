To Call of Duty podbija Steam. Trzecie miejsce na liście sprzedaży

Maciej Petryszyn
2026/03/22 20:15
Steamowa wyprzedaż to zawsze okazja, by gracze uzupełnili swoje kupki wstydu. A często też kupili pozycje, których wcale nie planowali kupować.

Bardzo prawdopodobne, że tak jest również w omawianym przypadku. No bo szczerze – ilu z was wcześniej zamierzało właśnie teraz kupić Call of Duty: Modern Warfare?

Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare przeżywa drugą młodość 7 lat po premierze

Tymczasem licznik graczy Call of Duty z 2019 roku wystrzelił w kosmos. Nie bez znaczenia jest tutaj zaskakująca promocja podczas wiosennej wyprzedaży na Steamie. W jej ramach Modern Warfare można kupić aż 90% taniej, co w praktyce oznacza, że zamiast 258,50 zł płacimy jedynie 25,85 zł. Tymczasem trzeba odnotować, że CoD-y rzadko kiedy tanieją, więc taka okazja z jednej strony jest niezwykle atrakcyjna, z drugiej może się też prędko nie powtórzyć. Z tego też powodu ogrom społeczności graczy najwyraźniej rzucił się na sprzedawanego za mniej niż 30 zł FPS-a.

Efekt? Call of Duty: Modern Warfare wskoczyło na trzecie miejsce na liście bestsellerów Steama według generowanych przychodów. Hit od Infinity Ward ustępuje jedynie darmowemu Counter-Strike 2 oraz dopiero co wydanemu Crimson Desert. Jednocześnie CoD wyprzedza takie hity, jak Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Baldur’s Gate 3 czy drugą obok CD niedawną premierę PC, Death Stranding 2: On the Beach. A pamiętajmy, że mówimy tutaj o 7-letniej pozycji, od której premiery ukazało się już sześć kolejnych odsłon serii Call of Duty. Żadna z nich jednak nie doczekała się takiej promocji.

Ale to jeszcze nic. Dotychczasowy peak popularności Modern Warfare na Steamie miał wcześniej miejsce nieco ponad 2 lata temu, gdy na serwerach przebywało jednocześnie około 3,5 tysiąca osób. Ale to już nieaktualne, bo również ta statystyka wystrzeliła w kosmos. W momencie pisania tych słów rekordowy wynik gry to 61 667 graczy w tym samym momencie, co zostało osiągnięte 22 marca około godziny 15:00 polskiego czasu. Mowa więc o przebiciu wcześniejszego najlepszego rezultatu ponad 17-krotnie. Jednocześnie daje to Call of Duty: Modern Warfare 35. miejsce na liście najpopularniejszych produkcji na platformie Valve.

Źródło:https://tech4gamers.com/modern-warfare-outperform-black-ops-7-battlefield-6/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

