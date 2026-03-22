To Call of Duty podbija Steam. Trzecie miejsce na liście sprzedaży

Steamowa wyprzedaż to zawsze okazja, by gracze uzupełnili swoje kupki wstydu. A często też kupili pozycje, których wcale nie planowali kupować.

Bardzo prawdopodobne, że tak jest również w omawianym przypadku. No bo szczerze – ilu z was wcześniej zamierzało właśnie teraz kupić Call of Duty: Modern Warfare?

Call of Duty: Modern Warfare przeżywa drugą młodość 7 lat po premierze

Tymczasem licznik graczy Call of Duty z 2019 roku wystrzelił w kosmos. Nie bez znaczenia jest tutaj zaskakująca promocja podczas wiosennej wyprzedaży na Steamie. W jej ramach Modern Warfare można kupić aż 90% taniej, co w praktyce oznacza, że zamiast 258,50 zł płacimy jedynie 25,85 zł. Tymczasem trzeba odnotować, że CoD-y rzadko kiedy tanieją, więc taka okazja z jednej strony jest niezwykle atrakcyjna, z drugiej może się też prędko nie powtórzyć. Z tego też powodu ogrom społeczności graczy najwyraźniej rzucił się na sprzedawanego za mniej niż 30 zł FPS-a.