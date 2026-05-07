StarCraft w Diablo Immortal. Zderzenie dwóch światów Blizzarda przyniesie nowych przeciwników i masę innych atrakcji

Studio znów łączy swoje dwa wielkie uniwersa.

Blizzard ujawnił szczegóły kolejnego dużego wydarzenia dla Diablo Immortal. Już 13 maja w mobilnym spin-offie serii Diablo wystartuje limitowane czasowo wydarzenie ze StarCraftem, która potrwa do 10 czerwca. Gracze mogą liczyć na zupełnie nowe walki z bossami, zmodyfikowane lochy, specjalne nagrody oraz motywy inspirowane legendarnym RTS-em. Diablo Immortal x StarCraft – Blizzard zapowiedział nowe wydarzenie w mobilnej odsłonie serii Diablo Wydarzenie Diablo Immortal x StarCraft wprowadzi do Sanktuarium The Swarm, czyli rój dobrze znany fanom StarCrafta. W ramach współpracy pojawią się nowe starcia z przeciwnikami, zmiany w Elder Riftach, dodatkowi kompani oraz kosmetyczne elementy inspirowane uniwersum science fiction Blizzard Entertainment.

Jedną z najważniejszych nowości będzie Legendary Gem o nazwie Baneboil. Klejnot pozwoli zadawać obrażenia obszarowe poprzez żrące eksplozje, które mają utrzymywać przeciwników na dystans. Twórcy przygotowali również specjalne Infested Rifts, czyli zmodyfikowane Elder Rifty dostępne podczas wydarzenia Aeon of Stars. W ich trakcie gracze zmierzą się między innymi z bossem Feral Hydralisk. Za ukończenie nowych aktywności będzie można zdobyć ekskluzywne legendarne bronie oraz specjalne afiksy. Blizzard zapowiada także limitowaną walkę z jednostkami Tal’Darim Templar i Ascended Archon, które zostały przeniesione do realiów Diablo Immortal.

Nie zabraknie także atrakcji dla fanów Kerrigan. W ramach Phantom Market gracze będą mogli wcielić się w Królową Ostrzy dzięki nowym elementom kosmetycznym inspirowanym StarCraftem. Crossover wprowadzi również specjalny wariant Conqueror ze świątyniami powiązanymi z trzema kultowymi frakcjami ze StarCrafta. Każda z nich zaoferuje unikalne premie bojowe. Terranie otrzymają Stim Pack zwiększający prędkość ataku i ruchu o 30% na osiem sekund. Zergowie zapewnią efekt Poison, dzięki któremu ataki będą wystrzeliwać zatrute pociski zadające obrażenia w czasie. Protossi z kolei zaoferują Shields, czyli ochronną tarczę absorbującą obrażenia. Więcej szczegółów o wydarzeniu Diablo Immortal x StarCraft znajdziecie na oficjalnej stronie Blizzarda.

