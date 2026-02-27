Steam Next Fest 2026 ogromnym sukcesem. Znamy najpopularniejsze dema, a zwycięzca rozgromił konkurencję

Steam Next Fest to święto gier niezależnych. Wśród blisko 4 tysięcy wersji demonstracyjnych pojawiły się tytuły, które przyciągnęły tłumy.

​​​​​​Edycja 2026 festiwalu Steam ma rekordową skalę. Oficjalne źródła i serwisy branżowe mówią o dziesiątkach tysięcy graczy, którzy sprawdzają dema gier dostępne podczas Next Fest. Jednocześnie społeczność jest zmuszona do intensywnego sortowania i wybierania najciekawszych pozycji spośród zalewu produkcji generowanych przez sztuczną inteligencję.

Oficjalne dane wyciągnięte z platformy Valve za pośrednictwem SteamDB , mówią się o rekordowych liczbach graczy sprawdzających dema. Przekłada się to z korzyścią zarówno dla graczy, którzy mają spore pole do eksperymentów, jak i niezależnych twórców, którzy mają realną szansę pokazania się szerszej publiczności.

To jednak nie wszystkie gry warte uwagi i przygotowaliśmy dla Was wybór trzech gier, które nie zostały uwzględnione w rankingu popularności:

Esoteric Ebb — klimatyczna izometryczna gra RPG o refleksyjnym tempie rozgrywki; demo pokazuje głębokie dialogi i walkę, która nagradza pozycjonowanie oraz eksperymentowanie z buildami.

REPLACED — wizualnie odważny tytuł z dynamicznym parkourem i mocnym designem scenografii; demo robi świetne pierwsze wrażenie pod kątem stylu i tempa.

Blades, Bows and Magic — prosta, ale satysfakcjonująca hybryda roguelite z lekkimi elementami craftingu; idealna na krótkie sesje i testowanie mechanik przed premierą.

Jeżeli zaś chodzi o sam festiwal Steam Next Fest 2026, to społeczność zwraca uwagę, że obecna edycja niesie ze sobą spory wzrost gier bazujących na sztucznej inteligencji. Zarówno w grafikach promocyjnych, jak i przygotowanych assetach. W znaczący sposób utrudnia to odkrywanie rzemieślniczo wykonanych projektów. Tym niemniej warto podkreślić, że Steam Next Fest 2026 przynosi sporo korzyści, a darmowe dema to realna szansa dla twórców na zainteresowanie graczy, zaś na szybkie, darmowe testy pozwalają zobaczyć jaki odbiór czeka produkcję przy premierze. Jedno jest pewne, w następnej edycji Festiwalu (zaplanowanej na 15-22 czerwca 2026) będzie potrzebne usprawnienie narzędzi do filtrowania i oznaczania zawartości generowanej przez SI.