Steam Next Fest 2026 ogromnym sukcesem. Znamy najpopularniejsze dema, a zwycięzca rozgromił konkurencję

Oficjalne dane wyciągnięte z platformy Valve za pośrednictwem SteamDB, mówią się o rekordowych liczbach graczy sprawdzających dema. Przekłada się to z korzyścią zarówno dla graczy, którzy mają spore pole do eksperymentów, jak i niezależnych twórców, którzy mają realną szansę pokazania się szerszej publiczności.
Top 10 najpopularniejszych wersji demo na Steam Next Fest
Windrose – 22,396 jednocześnie grających – Survival sandbox action-RPG, osadzony w alternatywnej Erze Piratów, który łączy eksplorację proceduralnych biomów z ponad 100 ręcznie zaprojektowanymi lochami. Rozbudowany crafting i organiczne budowaniem osad sprawia, że rozgrywka płynnie przechodzi od morskich potyczek do walki na lądzie. Tytuł kładzie nacisk na zarządzanie załogą, handel, desanty oraz system nagród za eksplorację. Posiada tryb kooperacji do czterech graczy.
Fate Trigger – 8,797 jednocześnie grających – Dynamiczna, stylizowana na anime, strzelanka stworzona na silniku Unreal Engine 5. Stawia nacisk na bohaterów z unikalnymi umiejętnościami i szybkie starcia w arenach z pływającymi wyspami. Gra łączy tryb battle-royale oraz intensywne starcia o punkty kontrolne. System modyfikacji broni sprzyja taktycznej i zespołowej rozgrywce. Produkcja powstaje jako free-to-play z rozbudowanymi opcjami społecznościowymi.
John Carpenter’s Toxic Commando – 5,831 jednocześnie grających – Krwawy, kooperacyjny FPS od Saber Interactive. Czteroosobowe oddziały przebijają się przez hordy zainfekowanych w klimacie retro-horroru rodem z kina lat 80. Rozgrywka stawia na bezkompromisowy, szybki chaos, a potężny arsenał broni i mocy specjalnych pozwalają siać spustoszenie w pół-otwartych mapach. Napędzana znanym ze Space Marine 2 silnikiem Swarm sprawia, że napiera na nas nieustająca masa przeciwników.
Far Far West – 5,393 jednocześnie grających
Vampire Crawlers – 5,237 jednocześnie grających
Romestead – 4,357 jednocześnie grających
Tap Tap Loot – 3,855 jednocześnie grających
Outbound – 3,686 jednocześnie grających
BidKing – 3,571 jednocześnie grających
Wanderburg – 2,833 jednocześnie grających
To jednak nie wszystkie gry warte uwagi i przygotowaliśmy dla Was wybór trzech gier, które nie zostały uwzględnione w rankingu popularności:
Esoteric Ebb — klimatyczna izometryczna gra RPG o refleksyjnym tempie rozgrywki; demo pokazuje głębokie dialogi i walkę, która nagradza pozycjonowanie oraz eksperymentowanie z buildami.
REPLACED — wizualnie odważny tytuł z dynamicznym parkourem i mocnym designem scenografii; demo robi świetne pierwsze wrażenie pod kątem stylu i tempa.
Blades, Bows and Magic — prosta, ale satysfakcjonująca hybryda roguelite z lekkimi elementami craftingu; idealna na krótkie sesje i testowanie mechanik przed premierą.
Jeżeli zaś chodzi o sam festiwal Steam Next Fest 2026, to społeczność zwraca uwagę, że obecna edycja niesie ze sobą spory wzrost gier bazujących na sztucznej inteligencji. Zarówno w grafikach promocyjnych, jak i przygotowanych assetach. W znaczący sposób utrudnia to odkrywanie rzemieślniczo wykonanych projektów. Tym niemniej warto podkreślić, że Steam Next Fest 2026 przynosi sporo korzyści, a darmowe dema to realna szansa dla twórców na zainteresowanie graczy, zaś na szybkie, darmowe testy pozwalają zobaczyć jaki odbiór czeka produkcję przy premierze. Jedno jest pewne, w następnej edycji Festiwalu (zaplanowanej na 15-22 czerwca 2026) będzie potrzebne usprawnienie narzędzi do filtrowania i oznaczania zawartości generowanej przez SI.
