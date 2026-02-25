Steam Next Fest zalany sztuczną inteligencję. Gracze mają tego dość

Tydzień wersji demonstracyjnych, czyli Steam Next Fest 2026 miał być świętem niezależnych twórców gier. Zamiast tego gracze trafiają na lawinę obrazków i materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Użytkownicy raportują na forach internetowych, że przeglądanie setek nowych wersji demo stało się zmorą. Pomiędzy wartościowymi projektami pojawia się cała masa „AI slop”, czyli gier opartych głównie na wygenerowanych assetach i estetyce SI. Ponadto, często nie są oznaczone jako takie na stronie sklepu. Problem nie ogranicza się do wygody przeglądania, bowiem zdaniem społeczności, wielu twórców po prostu nie korzysta z obowiązkowego pola dotyczącego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji, co dodatkowo utrudnia filtrowanie i odkrywanie rzemieślniczo wykonanych tytułów. Dość powiedzieć, że festiwal może się poszczycić rekordową liczbą 4 tysięcy dem do sprawdzenia. Steam Next Fest 2026 przytłoczony przez gry z modeli językowych W praktyce użytkownicy proszą o jedną rzecz, czyli skuteczne narzędzie filtrowania zawartości. W odpowiedzi na zalew niskiej jakości wpisów, wielu graczy przyznaje, że jedynym sposobem na znalezienie wartościowych dem jest sortowanie według popularności i ocen. Ironia jest oczywista, Steam Next Fest miał promować małe zespoły, a zamiast tego cała uwaga skupia się głównie na tych produkcjach, które już przykuły uwagę. To zjawisko osłabia pierwotny cel wydarzenia, czyli egalitarną przestrzeń do pokazania się większej publiczności.

Ponadto lawinowo rośnie skala fałszywych oskarżeń, bowiem kilkoro developerów już zgłasza problemy, że ich prace zostały błędnie uznane za „AI-made”. To z kolei prowadzi do nienawistnych komentarzy i niepotrzebnych sporów na forach. Fakt ten podkreśla drugą stronę problemu: rozróżnienie między autorską grafiką a generatorem bywa dziś na tyle trudne, że system zaufania oparty na dobrowolnym oznaczaniu AI nie wystarczy, gdy nikt nie ponosi konsekwencji za zatajenie prawdy.

Coraz więcej uczestników uważa, że festiwal traci sens, a system weryfikacji Valve nie nadąża za napływem wątpliwych treści. Rozwiązanie krótkoterminowe, którym jest sortowanie po popularności czy manualne zgłaszanie wątpliwych stron są tylko niczym plastry na gnijącą kończynę. Cały proces wymaga decyzyjności po stronie platformy Valve. Jeżeli na Steamie nie zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne zasady weryfikacji i sankcji za ukrywanie użycia SI, to kolejny Next Fest może stać się katalogiem generatywnego „szamba”, a prawdziwe perełki zginą w tłumie. Bez wprowadzenia jakichkolwiek rozwiązań, np. w formule programu Steam Greenlight, niedługo może być problem z ogólną przejrzystością sklepu. Przyszłość festiwali demówek staje się testem dojrzałości całej branży. Czy potrafimy wypracować reguły, które ochronią twórców i jednocześnie nie zduszą innowacji? Filtrowanie i oznaczanie to jedno, ale równie ważne jest edukowanie społeczności i inwestowanie w narzędzia analizy treści, które odciążą moderatorów. W przeciwnym razie cyfrowe święto indyków skończy jako pole bitewne między autentycznością a automatyzacją.