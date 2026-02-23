Esoteric Ebb otrzymało nowe demo na Steam. Twórca chwali współpracę z wydawcą i pokazuje jak gra zyskała na jakości

Wiktor Keller

Jedna filiżanka herbaty, wybuch w centrum miasta i klaustrofobiczna kampania wyborcza. To wstęp do gry, która staje się najciekawszym kandydatem na duchowego spadkobiercę Disco Elysium.

W centrum tej izometrycznej, ręcznie rysowanej opowieści stoi postać Kleryka, jak opisuje go twórca to „najgorszy kleryk świata”. Musi przeprowadzić śledztwo przy okazji elektorskich przepychanek i gęstniejącej politycznej paranoi. Mechanicznie projekt czerpie z estetyki klasycznych, podręcznikowych RPG: częste testy, rzuty kostką determinujące losowe (i często komiczne) konsekwencje oraz rozgałęziające się linie dialogowe. I potrafią one zaskoczyć niewygodną logiką wewnątrz swoich własnych zasad. Grę będzie można już od dzisiaj sprawdzić za darmo podczas nadchodzącego festiwalu Steam Next Fest. Esoteric Ebb – gra zyskała na jakości po wsparciu przez wydawcę Twórcą projektu jest Christoffer Bodegård, a tytuł wydaje Raw Fury. W niedawnym wywiadzie deweloper wprost przyznał, że współpraca z wydawcą dostarczyła mu budżetu i zasobów, które wyraźnie „ulepszyły” produkcję.

Raw Fury “rzucało we mnie pieniędzmi” – przyznał deweloper. Oddaje to gwałtowny przeskok jakości i zasięgu poczynionych prac. Trzeba pamiętać, że nawet najbardziej pomysłowe pomysły potrzebują paliwa, żeby nabrać kształtu. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentował się Esoteric Ebb w 2023 i 2026 roku, wyraźnie widać zmiany w oprawie wizualnej.

Równolegle do rozgrywki, gra zyskała również muzyczną tożsamość. Twórca niedawno opublikował długi, 90-minutowy „supercut” ścieżki dźwiękowej, który silnie buduje atmosferę miasta Norvik. I przy okazji może stanowić świetne uzupełnienie produkcji, czy wieczoru z planszówkami. Warto pamiętać, że muzyka bywa równie ważnym elementem kreacji świata, co rozgrywka, a w przypadku tego projektu wręcz wprowadza zarówno melancholię, jak i groteskę. Często zapomina się, że bez dobrej oprawy audio, która zwykle pomijana jest przez graczy, żadna gra nie osiągnie większego sukcesu. Najważniejsze dla Was jest pewnie samo demo. Twórca właśnie je wypuścił w ramach festiwalu Steam Next Fest 2026, co pozwala pobrać rozbudowany fragment kampanii i – co ciekawe – przenieść zapisane stany do pełnej wersji po premierze. To doskonała okazja, by sprawdzić, czy mechanika „disco-style” z dodatkiem D&D-owych rozwiązań działa równie dobrze, jak obiecuje Bodegård.