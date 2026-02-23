Steam Next Fest z nową edycją. Rekordowe 4 tysiące dem do sprawdzenia

Już dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego startuje pierwsza tegoroczna edycja Steam Next Fest. Wydarzenie potrwa do 2 marca i zaoferuje dostęp do blisko 4 tysięcy wersji demonstracyjnych nadchodzących gier. Choć niektóre źródła, jak SteamDB, wspominają nawet o 7,5 tysiąca pozycji, oficjalna liczba premierowych dem oscyluje wokół 4 tysięcy – co i tak jest wynikiem rekordowym.

Steam Next Fest – najciekawsze dema, które warto pobrać

W gąszczu tysięcy tytułów kilka pozycji zapowiada się szczególnie intrygująco: