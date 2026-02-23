Steam Next Fest z nową edycją. Rekordowe 4 tysiące dem do sprawdzenia

Już dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego startuje pierwsza tegoroczna edycja Steam Next Fest. Wydarzenie potrwa do 2 marca i zaoferuje dostęp do blisko 4 tysięcy wersji demonstracyjnych nadchodzących gier. Choć niektóre źródła, jak SteamDB, wspominają nawet o 7,5 tysiąca pozycji, oficjalna liczba premierowych dem oscyluje wokół 4 tysięcy – co i tak jest wynikiem rekordowym.
Steam Next Fest – najciekawsze dema, które warto pobrać
W gąszczu tysięcy tytułów kilka pozycji zapowiada się szczególnie intrygująco:
- Cralon (Pithead Studio): Pierwsze RPG od weteranów ze studia Piranha Bytes (twórców serii Gothic i Risen). Björn i Jenny Pankratzowie postawili na mroczny klimat, który fani „Bezimego” rozpoznają natychmiast.
- Esoteric Ebb: Izometryczne RPG mocno inspirowane Disco Elysium.
- Bylina (Far Far Games): Słowiańskie RPG akcji, w którym zmierzymy się z Kościejem Nieśmiertelnym. Pozycja obowiązkowa dla fanów mitologii wschodnioeuropejskiej.
- SpaceCraft (Shiro Games): Nowy sandbox od twórców Northgard. To połączenie symulatora kosmicznego z budowaniem bazy, gdzie próbujemy odbudować cywilizację po przebudzeniu starożytnej technologii.
- Dinoblade: Jeśli kiedykolwiek chcieliście zobaczyć dinozaury walczące na miecze w formule soulslike, to demo jest dla Was.
- Windrose: Piracki survival z otwartym światem i elementami fantasy. Branżowi eksperci sugerują, że może on być tym, czym Skull and Bones od Ubisoftu nigdy się nie stało.
