Steam Next Fest z nową edycją. Rekordowe 4 tysiące dem do sprawdzenia

Mikołaj Berlik
2026/02/23 14:40
Zagramy w nadchodzące tytuły za darmo.

Już dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego startuje pierwsza tegoroczna edycja Steam Next Fest. Wydarzenie potrwa do 2 marca i zaoferuje dostęp do blisko 4 tysięcy wersji demonstracyjnych nadchodzących gier. Choć niektóre źródła, jak SteamDB, wspominają nawet o 7,5 tysiąca pozycji, oficjalna liczba premierowych dem oscyluje wokół 4 tysięcy – co i tak jest wynikiem rekordowym.

Steam Next Fest

Steam Next Fest – najciekawsze dema, które warto pobrać

W gąszczu tysięcy tytułów kilka pozycji zapowiada się szczególnie intrygująco:

  • Cralon (Pithead Studio): Pierwsze RPG od weteranów ze studia Piranha Bytes (twórców serii Gothic i Risen). Björn i Jenny Pankratzowie postawili na mroczny klimat, który fani „Bezimego” rozpoznają natychmiast.
  • Esoteric Ebb: Izometryczne RPG mocno inspirowane Disco Elysium.
  • Bylina (Far Far Games): Słowiańskie RPG akcji, w którym zmierzymy się z Kościejem Nieśmiertelnym. Pozycja obowiązkowa dla fanów mitologii wschodnioeuropejskiej.
  • SpaceCraft (Shiro Games): Nowy sandbox od twórców Northgard. To połączenie symulatora kosmicznego z budowaniem bazy, gdzie próbujemy odbudować cywilizację po przebudzeniu starożytnej technologii.
  • Dinoblade: Jeśli kiedykolwiek chcieliście zobaczyć dinozaury walczące na miecze w formule soulslike, to demo jest dla Was.
  • Windrose: Piracki survival z otwartym światem i elementami fantasy. Branżowi eksperci sugerują, że może on być tym, czym Skull and Bones od Ubisoftu nigdy się nie stało.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że Steam Next Fest to nie tylko dema. W ramach wydarzenia zobaczymy sporo transmisji na żywo, a Valve przygotowało czytelny podział na gatunki, co ułatwia znalezienie np. tylko symulatorów sprzątania (jak zapowiedziany Rug Cleaning Simulator) czy przytulnych gier o jeździe autem (Outbound). Wcześniej informowaliśmy o nowym RPG-u do wypróbowania na Steamie.

Źródło:https://store.steampowered.com/sale/nextfest_feb26_press

Mikołaj Berlik
