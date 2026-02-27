Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier Ubisoft na Steam. The Crew Motorfest za 28,99 zł

Mikołaj Berlik
2026/02/27 10:30
0
0

Publisher Sale 2026 z rabatami do -95%.

W sklepie Steam rozpoczęła się wyprzedaż Ubisoft Publisher Sale 2026, w ramach której produkcje wydawane przez Ubisoft dostępne są z rabatami sięgającymi nawet -95%. Promocja obejmuje zarówno nowsze tytuły, jak i starsze, dobrze oceniane klasyki.

Wyprzedaż gier od Ubisoftu na Steam

Na szczególne wyróżnienie zasługuje The Crew Motorfest, które przeceniono aż o 90%. Najnowsza odsłona serii wyścigowej dostępna jest teraz za 28,99 zł, co stanowi jedną z najlepszych cen w historii gry. Dodatkowo gracze posiadający już The Crew 2 mogą skorzystać z pakietu The Crew Franchise, obniżonego do 26,09 zł.

Wśród innych ciekawych ofert znalazły się m.in.:

Promocyjne ceny dostępne są przez ograniczony czas.

Tagi:

PC
Ubisoft
Steam
promocja
promocje
The Crew Motorfest
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

