Wyprzedaż gier Ubisoft na Steam. The Crew Motorfest za 28,99 zł

W sklepie Steam rozpoczęła się wyprzedaż Ubisoft Publisher Sale 2026, w ramach której produkcje wydawane przez Ubisoft dostępne są z rabatami sięgającymi nawet -95%. Promocja obejmuje zarówno nowsze tytuły, jak i starsze, dobrze oceniane klasyki.

Wyprzedaż gier od Ubisoftu na Steam

Na szczególne wyróżnienie zasługuje The Crew Motorfest, które przeceniono aż o 90%. Najnowsza odsłona serii wyścigowej dostępna jest teraz za 28,99 zł, co stanowi jedną z najlepszych cen w historii gry. Dodatkowo gracze posiadający już The Crew 2 mogą skorzystać z pakietu The Crew Franchise, obniżonego do 26,09 zł.