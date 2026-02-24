Euro Truck Simulator 2: Iceland zachwyca. Krajobrazy Krainy Lodu i Ognia na nowych screenach

Najnowszy wpis na blogu czeskiego dewelopera skupia się na tym, co w Islandii najpiękniejsze – jej unikalnej przyrodzie i ekstremalnie zróżnicowanej linii brzegowej, która liczy ponad pięć tysięcy kilometrów. Twórcy obiecują, że wirtualna podróż przez tę wyspę będzie doświadczeniem nieporównywalnym z żadnym innym regionem dostępnym dotychczas w grze.
Euro Truck Simulator 2: Iceland – co zobaczymy z kabiny ciężarówki?
SCS Software przykłada ogromną wagę do wiernego oddania islandzkich osobliwości geograficznych. Na udostępnionych zrzutach ekranu możemy podziwiać słynne Reynisdrangar – monumentalne formacje skalne wyłaniające się z oceanu w pobliżu wioski Vík í Mýrdal. Graczom przyjdzie przejeżdżać obok głębokich fiordów i stromych klifów, które są pozostałością po ostatniej epoce lodowcowej. Przy okazji nowych grafik potwierdzono obecność słynnej Ring Road, która opasuje całą wyspę, a także malowniczej drogi nr 60, prowadzącej przez dzikie Fiordy Zachodnie.
Islandia w ETS2 to nie tylko widoki, ale też specyficzne warunki drogowe. Liczne rzeki polodowcowe przecinające trasy oraz nagłe zmiany pogody mają sprawić, że dowożenie towarów do odległych osad będzie wymagało od wirtualnych kierowców najwyższego skupienia.
Wzdłuż prawie 5000 kilometrów linii brzegowej Islandii można dostrzec, skąd wzięła się nazwa tego kraju, który dosłownie ukształtowany jest przez ogień i lód. Strome klify wznoszą się nad głębokimi fiordami wyrzeźbionymi przez lodowce podczas ostatniej epoki lodowcowej, a wzdłuż brzegu rozciągają się czarne plaże, ukształtowane przez wieki aktywności wulkanicznej.
W rzeczywistości większość plaż na Islandii pokryta jest czarnym piaskiem. Ten mroczny, niemal nieziemski wygląd wynika z lawy wulkanicznej, która gwałtownie ostygła po zetknięciu się z morzem, a także z powolnego erodowania przez ocean bardziej miękkich skał znajdujących się nad bazaltem, co doprowadziło do powstania klifów, które widzimy dzisiaj. Kontynent usiany jest mniejszymi wyspami i niezliczonymi skalistymi wychodniami, co dodatkowo podkreśla surowy charakter krajobrazu.
