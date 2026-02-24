Euro Truck Simulator 2: Iceland zachwyca. Krajobrazy Krainy Lodu i Ognia na nowych screenach

Najnowszy wpis na blogu czeskiego dewelopera skupia się na tym, co w Islandii najpiękniejsze – jej unikalnej przyrodzie i ekstremalnie zróżnicowanej linii brzegowej, która liczy ponad pięć tysięcy kilometrów. Twórcy obiecują, że wirtualna podróż przez tę wyspę będzie doświadczeniem nieporównywalnym z żadnym innym regionem dostępnym dotychczas w grze.

Euro Truck Simulator 2: Iceland – co zobaczymy z kabiny ciężarówki?

SCS Software przykłada ogromną wagę do wiernego oddania islandzkich osobliwości geograficznych. Na udostępnionych zrzutach ekranu możemy podziwiać słynne Reynisdrangar – monumentalne formacje skalne wyłaniające się z oceanu w pobliżu wioski Vík í Mýrdal. Graczom przyjdzie przejeżdżać obok głębokich fiordów i stromych klifów, które są pozostałością po ostatniej epoce lodowcowej. Przy okazji nowych grafik potwierdzono obecność słynnej Ring Road, która opasuje całą wyspę, a także malowniczej drogi nr 60, prowadzącej przez dzikie Fiordy Zachodnie.