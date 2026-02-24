Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż Metro na Steamie. Gold Edition Exodus już za 25 zł

Mikołaj Berlik
2026/02/24 14:00
Pakiet całej sagi przeceniony o nawet 90%.

W ramach oferty Szaleństwo w środku tygodnia w sklepie Steam gracze PC mogą sięgnąć po kultową serię FPS-ów osadzonych w postapokaliptycznym świecie. Największą uwagę przyciąga Metro Saga Bundle, który dostępny jest w bardzo niskiej cenie.

Metro Exodus
Metro Exodus

Metro – promocja na Steam

Najbardziej opłacalną opcją jest Metro Saga Bundle, zawierający wszystkie główne odsłony cyklu. Pakiet działa w formule „uzupełnij swoją kolekcję”, co oznacza, że cena zostanie automatycznie obniżona, jeśli posiadacie już część gier na koncie Steam.

Osobno bardzo tanio kupicie także Metro Exodus – Gold Edition, czyli kompletne wydanie zawierające wszystkie dodatki fabularne. Co istotne, po zakupie gracze otrzymują również Enhanced Edition jako osobną pozycję w bibliotece.

GramTV przedstawia:

Najciekawsze oferty:

Promocja obowiązuje do 2 marca, do godziny 19:00 i dostępna jest wyłącznie w cyfrowym sklepie Steam.

