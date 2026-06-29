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Weryfikacja pod Steam Frame rozpoczęta. Klasyk Valve nie dostał zielonego światła

Maciej Petryszyn
2026/06/29 19:00
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Od dawna jest Steam Deck. Od niedawna Steam Controller, a jeszcze bardziej od niedawna Steam Machine.

Niemniej to nie wszystko, co Valve ma w zanadrzu. Przed nami nadal premiera Steam Frame.

Steam Frame
Steam Frame

Portal 2 zweryfikowany – nie ma zielonego, jest żółte światło

Gogle wirtualnej rzeczywistości sygnowane marką Steam nadal nie mają ustalonej daty premiery. Wiemy jedynie, że możemy spodziewać się ich w tym roku. Niemniej przykład Steam Machine pokazuje, że Valve nie będzie się raczej bawić w żadne szumne zapowiedzi, tylko po prostu któregoś dnia wrzuci post obwieszczający Już jest! Warto w tym miejscu wspomnieć, że tak jak w przypadku Decka i Machine, tak również Frame posiadać będzie system weryfikacji. Dzięki niemu będziemy wiedzieli, czy dany tytuł w ogóle odpali na naszym sprzęcie, a jeżeli tak, to czy będzie działać sprawnie, czy też z jakimiś problemami.

Niemniej teraz analityk sprzętowy i dziennikarz technologiczny, Brad Lynch, zauważył, że pomimo braku Frame’a pojawiła się jedna z pierwszych gier, które zostały pod jego kątem zweryfikowane. Padło na produkcję wydaną przez samo Valve, a więc Portal 2 z 2011 roku. Logiczny tytuł nie zyskał jednak zielonego ptaszka z napisem Zweryfikowana. Zamiast tego pojawił się tam żółty wykrzyknik podpisany jako Grywalna. To oznaczać, że gra może doświadczać na Steam Frame pewnych problemów np. z wydajnością lub obsługą natywnej rozdzielczości steamowych gogli.

GramTV przedstawia:

Według poprzednich zapewnień Valve Steam Frame ma trafić na rynek latem 2026 roku. Minimalnym celem przy tym sprzęcie jest 90 klatek na sekundę w przypadku tytułów VR oraz 720p przy 30 FPS-ach w przypadku klasycznych produkcji 2D. Niemniej gogle zezwalać będą nie tylko na odpalanie pozycji bezpośrednio poprzez okulary, ale również na zasadzie strumieniowania z PC. Więcej o tym pod tym adresem.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20474-portal-2-is-the-first-game-listed-as-steam-frame-compatible

Tagi:

News
Steam
Valve
VR
Portal 2
wirtualna rzeczywistość
portal
wirtualne gogle
weryfikacja
gogle wirtualnej rzeczywistości
Steam Frame
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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