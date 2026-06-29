Weryfikacja pod Steam Frame rozpoczęta. Klasyk Valve nie dostał zielonego światła

Niemniej to nie wszystko, co Valve ma w zanadrzu. Przed nami nadal premiera Steam Frame.

Portal 2 zweryfikowany – nie ma zielonego, jest żółte światło

Gogle wirtualnej rzeczywistości sygnowane marką Steam nadal nie mają ustalonej daty premiery. Wiemy jedynie, że możemy spodziewać się ich w tym roku. Niemniej przykład Steam Machine pokazuje, że Valve nie będzie się raczej bawić w żadne szumne zapowiedzi, tylko po prostu któregoś dnia wrzuci post obwieszczający Już jest! Warto w tym miejscu wspomnieć, że tak jak w przypadku Decka i Machine, tak również Frame posiadać będzie system weryfikacji. Dzięki niemu będziemy wiedzieli, czy dany tytuł w ogóle odpali na naszym sprzęcie, a jeżeli tak, to czy będzie działać sprawnie, czy też z jakimiś problemami.