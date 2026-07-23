Nowe science fiction zmierza na gogle VR. To coś więcej niż shooter

Twórcy Discovery: Rogue Planet chcą zaoferować coś więcej niż kolejną strzelankę do eliminowania fal przeciwników.

Na rynku wirtualnej rzeczywistości już wkrótce pojawi się kolejna produkcja dla fanów science fiction. Discovery: Rogue Planet zadebiutuje 6 sierpnia na goglach Meta Quest 3, a według zapowiedzi twórców trafi również na urządzenia obsługujące SteamVR.

Nie tylko strzelanie, ale również odkrywanie tajemnic planety

Za produkcję odpowiada studio Immersmind, które tą grą debiutuje na rynku. Graczy wyruszają na planetę Rogax. To niebezpieczny świat pełen agresywnych obcych i śmiertelnych zagrożeń, gdzie czekają opuszczone osady, zapomniane kopalnie, bagna oraz silnie ufortyfikowane miasta. W trakcie rozgrywki gracze będą wykonywać kolejne misje, stopniowo odkrywając tajemnice planety i jej mieszkańców.