Nowe science fiction zmierza na gogle VR. To coś więcej niż shooter

Twórcy Discovery: Rogue Planet chcą zaoferować coś więcej niż kolejną strzelankę do eliminowania fal przeciwników.
Na rynku wirtualnej rzeczywistości już wkrótce pojawi się kolejna produkcja dla fanów science fiction. Discovery: Rogue Planet zadebiutuje 6 sierpnia na goglach Meta Quest 3, a według zapowiedzi twórców trafi również na urządzenia obsługujące SteamVR.
Nie tylko strzelanie, ale również odkrywanie tajemnic planety
Za produkcję odpowiada studio Immersmind, które tą grą debiutuje na rynku. Graczy wyruszają na planetę Rogax.To niebezpieczny świat pełen agresywnych obcych i śmiertelnych zagrożeń, gdzie czekają opuszczone osady, zapomniane kopalnie, bagna oraz silnie ufortyfikowane miasta. W trakcie rozgrywki gracze będą wykonywać kolejne misje, stopniowo odkrywając tajemnice planety i jej mieszkańców.
Twórcy podkreślają, że Discovery: Rogue Planet nie będzie kolejnym VR-owym shooterem opartym wyłącznie na odpieraniu kolejnych fal przeciwników. Zamiast tego większy nacisk położono na kampanię fabularną i eksplorację. Jednocześnie z opublikowanych materiałów wynika, że w grze znajdzie się również osobny tryb Areny, przeznaczony dla osób preferujących bardziej zręcznościową rozgrywkę.
GramTV przedstawia:
Technologia VR może okazać się jednym z największych atutów produkcji. Bezpośrednie sterowanie i pełne zanurzenie w świecie gry powinny sprawić, że starcia z obcymi oraz eksploracja nieznanej planety będą znacznie bardziej intensywne niż w klasycznych strzelankach na płaskim ekranie. Na razie Discovery: Rogue Planet można dodać do listy życzeń w sklepie Meta Horizon. Choć twórcy zapowiadają również premierę na SteamVR, karta gry w serwisie Steam nie została jeszcze opublikowana.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!