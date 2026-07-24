Nowe RPG podbija Steam. DragonSword: Awakening zdobyło niemal 90 procent pozytywnych recenzji

DragonSword: Awakening to nowa gra RPG, która zachwyciła graczy na Steam.
Na platformie Steam zadebiutowała nowa gra DragonSword: Awakening, która już w pierwszych dniach od premiery zdobyła bardzo pozytywny odbiór graczy. Produkcja ukazała się 22 lipca i po ponad 1650 recenzjach może pochwalić się bardzo pozytywną oceną na poziomie 89,9 procent. Nowa produkcja skierowana jest przede wszystkim do miłośników gier anime, otwartych światów oraz tytułów pokroju Genshin Impact. Twórcy postawili jednak na rozwiązanie, które wyróżnia grę na tle wielu konkurencyjnych produkcji.
DragonSword: Awakening z bardzo pozytywnym odbiorem graczy
Za stworzenie i wydanie DragonSword: Awakening odpowiada studio Hound13Inc. Jest to inspirowane stylistyką anime RPG akcji z otwartym światem, oferujące dynamiczny system walki, rozwój postaci oraz rozbudowaną fabułę pełną tajemnic. Akcja rozgrywa się w świecie Orbis, stworzonym z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5. Gracze wcielają się w młodego bohatera o imieniu Lute, którego przeznaczeniem jest zostanie legendarnym DragonSwordem i pokonanie przebudzonego smoka zagrażającego światu. Podczas przygody protagonista spotyka wielu towarzyszy, których może zrekrutować do swojej drużyny. Wśród nich znajdują się między innymi najemnik Johnny oraz elfka Castella. W trakcie walki można korzystać ze specjalnych umiejętności wykonywanych wspólnie przez członków zespołu w ramach systemu “tag team”.
Ze względu na oprawę graficzną, stylistykę anime, otwarty świat oraz projekt postaci DragonSword: Awakening jest często porównywane do Genshin Impact. Największa różnica dotyczy jednak modelu rozgrywki. Choć gra wykorzystuje wiele elementów charakterystycznych dla produkcji typu gacha, całkowicie rezygnuje z najważniejszego mechanizmu tego gatunku, czyli losowego zdobywania bohaterów za pomocą mikropłatności. Twórcy zamiast tego postawili na klasyczny rozwój postaci poprzez eksplorację świata, wykonywanie zadań oraz zdobywanie doświadczenia podczas rozgrywki. Co istotne, jako że gra nie zawiera monetyzacji opartych na gacha, produkcja jest kompletnym produktem dostępnym od razu po zakupie. Na Steam kosztuje 129 złotych.
GramTV przedstawia:
Po premierze DragonSword: Awakening szybko zaczęło zdobywać pozytywne opinie społeczności. Po przekroczeniu progu 1650 recenzji gra osiągnęła wynik 89,9 procent pozytywnych ocen, co przełożyło się na status „bardzo pozytywne”. Choć nie jest to liczba recenzji porównywalna z największymi hitami platformy, dla niezależnej produkcji stanowi bardzo dobry rezultat. Gracze szczególnie chwalą dynamiczny system walki, atrakcyjną oprawę wizualną oraz ambitny projekt świata przedstawionego. Najczęściej powtarzającym się zarzutem są natomiast różnego rodzaju niedopracowania techniczne i charakterystyczna dla mniejszych produkcji surowość wykonania. Wielu użytkowników liczy jednak, że kolejne aktualizacje wyeliminują większość tych problemów.
Na razie trudno przewidzieć, czy DragonSword: Awakening odniesie również sukces komercyjny. Jeśli jednak gra utrzyma pozytywny odbiór i osiągnie dobre wyniki sprzedaży, może zachęcić innych twórców do tworzenia produkcji inspirowanych grami gacha, ale pozbawionych losowych mechanik oraz agresywnej monetyzacji, które od lat budzą kontrowersje wśród części graczy. To jednak może wywołać negatywny odbiór społeczności i zburzyć zaufanie, które twórcy zyskali już przy premierze gry.
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