Nowe RPG podbija Steam. DragonSword: Awakening zdobyło niemal 90 procent pozytywnych recenzji

Na platformie Steam zadebiutowała nowa gra DragonSword: Awakening, która już w pierwszych dniach od premiery zdobyła bardzo pozytywny odbiór graczy. Produkcja ukazała się 22 lipca i po ponad 1650 recenzjach może pochwalić się bardzo pozytywną oceną na poziomie 89,9 procent. Nowa produkcja skierowana jest przede wszystkim do miłośników gier anime, otwartych światów oraz tytułów pokroju Genshin Impact. Twórcy postawili jednak na rozwiązanie, które wyróżnia grę na tle wielu konkurencyjnych produkcji.

DragonSword: Awakening z bardzo pozytywnym odbiorem graczy

Za stworzenie i wydanie DragonSword: Awakening odpowiada studio Hound13Inc. Jest to inspirowane stylistyką anime RPG akcji z otwartym światem, oferujące dynamiczny system walki, rozwój postaci oraz rozbudowaną fabułę pełną tajemnic. Akcja rozgrywa się w świecie Orbis, stworzonym z wykorzystaniem silnika Unreal Engine 5. Gracze wcielają się w młodego bohatera o imieniu Lute, którego przeznaczeniem jest zostanie legendarnym DragonSwordem i pokonanie przebudzonego smoka zagrażającego światu. Podczas przygody protagonista spotyka wielu towarzyszy, których może zrekrutować do swojej drużyny. Wśród nich znajdują się między innymi najemnik Johnny oraz elfka Castella. W trakcie walki można korzystać ze specjalnych umiejętności wykonywanych wspólnie przez członków zespołu w ramach systemu “tag team”.