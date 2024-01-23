Połączenie Gunfire Reborn, Monster Hunter i Palworld? Nowa strzelanka już przyciąga uwagę graczy

Guns and Dragons zapowiada dynamiczną kooperacyjną rozgrywkę z budowaniem bazy, polowaniami na potężne potwory i rozwijaniem własnego arsenału. Ruszyły już pierwsze testy gry.
Na Steamie pojawiła się nowa produkcja, która już od pierwszej zapowiedzi wzbudziła spore zainteresowanie. Guns and Dragons to kooperacyjna strzelanka FPP od południowokoreańskiego studia ABUTTON, którą gracze porównują do połączenia Gunfire Reborn, Monster Hunter i Palworld.
Twórcy Guns and Dragons stawiają na kooperację i budowanie bazy
W Guns and Dragons nawet trzech graczy będzie mogło wspólnie przemierzać lochy pełne potworów, zdobywać surowce i rozwijać swoje postacie. Każda wyprawa ma pozwalać na tworzenie nowych konfiguracji uzbrojenia i umiejętności, zachęcając do wielokrotnego powracania do rozgrywki. Największym wyróżnikiem produkcji ma być jednak system rozbudowy bazy. Materiały zdobyte podczas eksploracji będzie można przeznaczyć na rozwijanie własnego centrum operacyjnego, co przełoży się również na nowe możliwości podczas kolejnych misji.
Twórcy zapowiadają ponad 40 rodzajów broni, w tym pistolety, strzelby czy łuki. Nie zabraknie również potężnych bossów, którzy będą czekać na końcu każdej wyprawy. To właśnie ten element sprawił, że wielu graczy zaczęło porównywać produkcję do serii Monster Hunter, choć sama walka ma być znacznie bardziej dynamiczna i nastawiona na strzelanie.
Choć starcia mają stanowić wyzwanie, system rozwoju uzbrojenia pozwoli graczom swobodnie eksperymentować z różnymi konfiguracjami broni – zapowiada reżyser gry Park Jun-woo.
GramTV przedstawia:
Za Guns and Dragons odpowiada studio ABUTTON, założone przez byłego dyrektora Nexona, Kima Dae-hwana. W zespole znaleźli się także deweloperzy pracujący wcześniej nad Counter-Strike Online. Od 30 lipca do 10 sierpnia na Steamie trwają zamknięte testy gry, do których mogą zgłaszać się zainteresowani gracze. Na razie twórcy nie ujawnili daty premiery, ale rozpoczęcie fazy playtestów sugeruje, że pełna wersja może zadebiutować już w niedalekiej przyszłości.
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