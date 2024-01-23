Połączenie Gunfire Reborn, Monster Hunter i Palworld? Nowa strzelanka już przyciąga uwagę graczy

Na Steamie pojawiła się nowa produkcja, która już od pierwszej zapowiedzi wzbudziła spore zainteresowanie. Guns and Dragons to kooperacyjna strzelanka FPP od południowokoreańskiego studia ABUTTON, którą gracze porównują do połączenia Gunfire Reborn, Monster Hunter i Palworld.

Twórcy Guns and Dragons stawiają na kooperację i budowanie bazy

W Guns and Dragons nawet trzech graczy będzie mogło wspólnie przemierzać lochy pełne potworów, zdobywać surowce i rozwijać swoje postacie. Każda wyprawa ma pozwalać na tworzenie nowych konfiguracji uzbrojenia i umiejętności, zachęcając do wielokrotnego powracania do rozgrywki. Największym wyróżnikiem produkcji ma być jednak system rozbudowy bazy. Materiały zdobyte podczas eksploracji będzie można przeznaczyć na rozwijanie własnego centrum operacyjnego, co przełoży się również na nowe możliwości podczas kolejnych misji.