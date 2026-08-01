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Nowe gogle VR od Valve coraz bliżej. Steam Frame uzyskało ważny certyfikat

Maciej Petryszyn
2026/08/01 15:30
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Valve szykuje się do ponownego powiększenia bazy swoich sprzętów. Wielkimi krokami nadchodzą gogle VR.

Data ich premiery pozostaje co prawda nieznana. Coraz więcej wskazuje jednak, iż będzie mieć ona miejsce szybciej niż później.

Steam Frame
Steam Frame

Steam Frame z certyfikatem federalnej komisji

Jak bowiem podał Brad Lynch z serwisu EOZ VR, Steam Frame miało uzyskać certyfikat Federalnej Komisji Łączności. Co ciekawe, sam wniosek złożono już w połowie maja, ale dopiero teraz został on rozpatrzony. W bazie danych FCC urządzenie pojawiło się pod indeksem 2AES4-1015 i opisane jest po prostu jako gogle VR wyprodukowane przez Valve Corporation. W zgłoszeniu znajdziemy zarówno raporty z testów, jak i oceny pod kątem współczynnika absorpcji promieniowania. Niemniej najważniejsze szczegóły, jak instrukcja obsługi, zdjęcia wnętrza czy schematy, aż do 10 listopada 2026 roku będą objęte poufnością.

GramTV przedstawia:

To wszystko może wskazywać, iż premiera gogli wirtualnej rzeczywistości nastąpi już niedługo. Owszem – sama certyfikacja jako taka nie jest gwarantem niczego. Niemniej zazwyczaj to właśnie ona stanowi jedną z ostatnich przeszkód do pokonania przed wypuszczeniem danego produktu na rynek. Valve już ten certyfikat uzyskało, co prawdopodobnie oznacza, iż nic już nie blokuje ewentualnego potwierdzenia terminu premiery. A być może nawet samej premiery, bo przecież np. w przypadku niedawnego Steam Machine producent, zamiast cokolwiek wcześniej zapowiadać, po prostu udostępnił komputer do sprzedaży.

W przypadku firmy Gabe’a Newella jest to drugie podejście do tematu wirtualnej rzeczywistości. Między 2019 a 2025 rokiem funkcjonowało również Valve Index, która jeszcze na początku stycznia 2025 stanowiło około 13% wszystkich urządzeń VR podłączonych pod platformę Steam. Samo Valve w ostatnich latach wypuściło na rynek również przenośną konsolę Steam Deck, pada Steam Controller oraz komputer Steam Machine.

Źródło:https://twistedvoxel.com/steam-frame-receives-fcc-certification-launch-announcement-soon/

Tagi:

Tech
Steam
Valve
VR
sprzęt
wirtualna rzeczywistość
virtual reality
certyfikat
gogle wirtualnej rzeczywistości
Steam Frame
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112