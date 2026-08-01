Nowe gogle VR od Valve coraz bliżej. Steam Frame uzyskało ważny certyfikat

Data ich premiery pozostaje co prawda nieznana. Coraz więcej wskazuje jednak, iż będzie mieć ona miejsce szybciej niż później.

Steam Frame z certyfikatem federalnej komisji

Jak bowiem podał Brad Lynch z serwisu EOZ VR, Steam Frame miało uzyskać certyfikat Federalnej Komisji Łączności. Co ciekawe, sam wniosek złożono już w połowie maja, ale dopiero teraz został on rozpatrzony. W bazie danych FCC urządzenie pojawiło się pod indeksem 2AES4-1015 i opisane jest po prostu jako gogle VR wyprodukowane przez Valve Corporation. W zgłoszeniu znajdziemy zarówno raporty z testów, jak i oceny pod kątem współczynnika absorpcji promieniowania. Niemniej najważniejsze szczegóły, jak instrukcja obsługi, zdjęcia wnętrza czy schematy, aż do 10 listopada 2026 roku będą objęte poufnością.