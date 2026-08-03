Gry XBOX-a znikną ze Steama? Microsoft ma oceniać swoją strategię na Windowsie

Niedawno pojawiły się zaskakujące plotki na temat współpracy Microsoftu i Valve. Czy gry XBOX-a miałyby opuścić Steama?
Scenariusz ten wydaje się nieprawdopodobny. Mimo to byli leakerzy przekonujący, iż może się tak stać.
Co dalej z grami XBOX-a na Steamie?
Biorąc pod uwagę liczne przetasowania, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w strukturach XBOX-a. Najważniejszą z nich była oczywiście roszada na samym szczycie, gdy Phila Spencera zastąpiła Asha Sharma. Od tego czasu Zieloni robili wiele, by wzmocnić swój wizerunek, sugerując nawet możliwość powrotu do gier ekskluzywnych, a więc pomijających inne niż X konsole. W obliczu tego można było nawet uznać, iż tak drastyczny ruch, jak rezygnacja ze Steama, nie jest wcale wykluczony. Niemniej do dyskusji włączył się Jez Corden z portalu Windows Central, którego bez wątpienia można uznać za wiarygodne źródło, jeżeli chodzi o kwestie związane z Microsoftem.
Jak twierdzi Corden, kwestia ta została wyrwana z kontekstu i nadmiernie rozdmuchana:
Coś, co powiedziałem w ten weekend w naszym podcaście Xbox Two, zostało nieco wyrwane z kontekstu przez niektóre serwisy, co doprowadziło do plotek, jakoby Microsoft rozważał opuszczenie Steama. Zapewniam, że absolutnie tego nie rozważają (w tej chwili), ale istnieją mocne powody, by sądzić, że Microsoft całościowo ocenia swój sposób angażowania się w granie na systemie Windows.
GramTV przedstawia:
Uwagę zwraca jednak wspomnienie, iż mowa jedynie o planach “w tej chwili”, co może oznaczać, że sama kwestia nie jest taka jednoznaczna, jeżeli chodzi o przyszłość. Niemniej na razie gry od XBOX-a zostają na Steamie. Jakby tego było mało, Microsoft jeszcze za kadencji poprzedniego kierownictwa miał rzekomo snuć plany związane z większą aktywnością na platformie Battle.net. Ta dotychczas ograniczona była do produkcji Activision Blizzard, ale nie można wykluczyć, iż pomimo przejęcia sterów przez Sharmę i tak otworzy się ona również na tytuły zewnętrznych studiów.
Otrzymałem informacje od wielu zaufanych źródeł, że Microsoft i Blizzard planowały otwarcie Battle.netu dla zewnętrznych deweloperów. Nie jest jasne, czy nadal jest to w planach pod wodzą nowej CEO XBOX-a, Ashy Sharmy, ale jak dotąd nie widzę dowodów na to, by te plany zostały anulowane – stwierdził Corden.
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