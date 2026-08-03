Gry XBOX-a znikną ze Steama? Microsoft ma oceniać swoją strategię na Windowsie

Scenariusz ten wydaje się nieprawdopodobny. Mimo to byli leakerzy przekonujący, iż może się tak stać.

Grafika wygenerowana przez AI

Co dalej z grami XBOX-a na Steamie?

Biorąc pod uwagę liczne przetasowania, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w strukturach XBOX-a. Najważniejszą z nich była oczywiście roszada na samym szczycie, gdy Phila Spencera zastąpiła Asha Sharma. Od tego czasu Zieloni robili wiele, by wzmocnić swój wizerunek, sugerując nawet możliwość powrotu do gier ekskluzywnych, a więc pomijających inne niż X konsole. W obliczu tego można było nawet uznać, iż tak drastyczny ruch, jak rezygnacja ze Steama, nie jest wcale wykluczony. Niemniej do dyskusji włączył się Jez Corden z portalu Windows Central, którego bez wątpienia można uznać za wiarygodne źródło, jeżeli chodzi o kwestie związane z Microsoftem.